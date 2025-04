billiger-mietwagen.de

Preisvergleich zu den kommenden Feiertagen: An diesen langen Wochenenden ist ein Mietwagen in Deutschland und im europäischen Ausland am günstigsten

Köln (ots)

billiger-mietwagen.de analysiert Mietwagenpreise für die langen Wochenenden rund um Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt und Pfingsten

Besonders empfehlenswert für die Feiertage im Mai und Juni ist Kroatien - hier sind Mietwagen am günstigsten

Wer über die langen Wochenenden eine kurze Auszeit nehmen möchte, kann bei den Mietwagen bis zu 50 Euro pro Tag sparen, wenn er die Preise der möglichen Ziele vergleicht. Eine aktuelle Auswertung der führenden Mietwagenplattform billiger-mietwagen.de zeigt, welche Ziele sich rund um den Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt und Pfingsten preislich besonders lohnen. Dabei wurden die Preise in Deutschland, den deutschen Nachbarländern und anderen klassischen europäischen Urlaubszielen miteinander verglichen.

Nahziele: Deutschland und seine Nachbarländer

Wer die langen Wochenenden für Reisen in Deutschland nutzen möchte, findet rund um den Tag der Arbeit die günstigsten Angebote. In Deutschland kostet ein Mietwagen am verlängerten Wochenende Anfang Mai durchschnittlich 49,74 Euro pro Tag - wobei eine Stadt wie Berlin mit durchschnittlichen 49,45 Euro pro Miettag sogar noch unter dem Durchschnitt liegt. Hamburg wiederum liegt mit 51,57 Euro etwas darüber. Am teuersten wird ein Mietwagen in Deutschland zu Pfingsten: Dann kostet der Mietwagen in Deutschland durchschnittlich 52,61 Euro pro Tag.

Auch Frankreich ist für Roadtrips mit dem Mietwagen sehr beliebt. Hier kommt man über Christi Himmelfahrt am günstigsten weg: durchschnittlich 48,83 Euro kostet ein Mietwagen pro Tag an dem verlängerten Wochenende Ende Mai. Am teuersten ist hier hingegen das verlängerte Wochenende zum Tag der Arbeit, wo ein Mietwagen durchschnittlich 50,74 Euro pro Miettag kostet. Ein beliebtes Reiseziel wie Nizza zum Beispiel bei einem Preis von 51,17 Euro.

Europäische Ziele: Kroatien, Portugal, Griechenland & Co.

Klassische europäische Urlaubsziele wie Kroatien, Portugal, Spanien oder Griechenland bieten attraktive Mietwagenpreise für die Feiertage. Kroatien überzeugt preislich besonders: Am günstigsten sind Mietwagen rund um Christi Himmelfahrt mit durchschnittlich 19,98 Euro pro Tag. Auch am Wochenende des 1. Mai (22,11 Euro) oder zu Pfingsten (25,97 Euro) bleibt Kroatien aber vergleichsweise günstig.

Auch Portugal bietet besonders am Christi-Himmelfahrt-Wochenende mit durchschnittlich 26,94 Euro günstige Angebote, allen voran in Faro mit 22,30 Euro pro Tag oder Lissabon mit 22,50 Euro pro Tag. In Griechenland sind Mietwagen rund um den Tag der Arbeit mit durchschnittlich 22,66 Euro am günstigsten - Städte wie Heraklion auf Kreta (21,83 Euro pro Tag) bieten dabei sogar noch bessere Konditionen. Das teuerste Wochenende für Griechenland ist Pfingsten mit 35,03 Euro pro Tag, dennoch finden sich in Städten wie Thessaloniki (31,50 Euro pro Tag) noch deutlich günstigere Mietwagenangebote.

Frieder Bechtel, Pressesprecher von billiger-mietwagen.de, kommentiert: "Wer über die langen Wochenenden im Mai und Juni verreisen möchte, sollte sofort buchen und die preislichen Unterschiede zwischen den Feiertagen genau vergleichen. Unsere Analysen zeigen deutlich, dass Frühbucher insbesondere in beliebten europäischen Urlaubsländern wie Kroatien, Griechenland oder Portugal am meisten sparen können. Für Fernreisen, besonders in die USA oder auf die Kanarischen Inseln, gilt es zudem, die höheren Preise im Auge zu behalten. Wer hier kurzfristig bucht, zahlt oft drauf - frühzeitig zu reservieren lohnt sich also umso mehr."

Original-Content von: billiger-mietwagen.de, übermittelt durch news aktuell