METRO bringt vegane Flüssigei-Alternative von "Simply Eggless" in den deutschen Handel

Düsseldorf (ots)

Food-Innovation für Gewerbetreibende

Als erster Lebensmittelhändler bringt METRO Deutschland eine pflanzliche Flüssigei-Alternative deutschlandweit in die Regale

Die pflanzenbasierte nachhaltigere Ei-Alternative besteht aus Lupinen und wurde von dem US-Unternehmen Simply Eggless entwickelt

METRO Deutschland unterstützt seine Kundinnen und Kunden aus der Gastronomie mit innovativen veganen Produkten

Ab sofort bietet METRO Deutschland eine pflanzliche und zukunftsweisende Alternative zum klassischen Hühnerei an: das vegane Flüssigei von Simply Eggless. Das jetzt erstmals in Deutschland erhältliche Produkt auf Lupinen-Basis überzeugt in puncto Geschmack und Textur wie das Original. Dieses neu entwickelte, innovative Trendprodukt erweitert das pflanzenbasierte Sortiment des Großhändlers und bietet Gastronominnen und Gastronomen sowie ihren Gästen eine weitere nachhaltigere Alternative zum gewohnten tierischen Produkt.

Pflanzenbasierte Nahrung liegt bereits seit Jahren voll im Trend. Egal ob Vegetarier, Veganer oder Menschen, die sich gesundheitsbewusst ernähren und einfach mal was anderes probieren möchten - für sie alle bietet METRO ein breit gefächertes Sortiment, das verschiedenste Ernährungsgewohnheiten abdeckt. Ab sofort kommt nun ein neues Trendprodukt im Kühlregal hinzu: Die pflanzliche Flüssigei-Alternative von Simply Eggless. "Wir freuen uns sehr, als erster Lebensmittelhändler in Deutschland flächendeckend ein veganes und hochwertiges Flüssigei-Produkt anzubieten. Unsere Kundinnen und Kunden erhalten bei uns bereits viele Produkte, die als pflanzenbasierte Protein-Alternativen tierische Produkte wie Fleisch, Wurst, Fisch oder Käse ersetzen können. Nun gibt es endlich auch eine pflanzliche Alternative zum Hühnerei", sagt Muna Sueifan, Category Managerin Einkauf Feinkost & Tiefkühlkost bei METRO Deutschland. "Mit diesem und vielen weiteren Produkten werden wir der wachsenden Nachfrage nach innovativen und nachhaltigen Produkten, die auch das Gastgewerbe spürt, gerecht. Ziel ist unser Sortiment kontinuierlich auf Basis der wachsenden Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zu optimieren."

Simply Eggless: Vielseitig und innovativ

Als pflanzenbasiertes Produkt auf Basis von Lupinen liegen die Vorteile der neuen Ei-Alternative auf der Hand: Es ist für die gesundheitsbewusste Ernährung ohne tierische Produkte perfekt geeignet, ist sehr proteinreich, hat einen hohen Ballaststoffgehalt und enthält kein Cholesterin. Ob als Rührei, Omelette oder im Kuchen als Backzutat - das vegane Flüssigei ist vielseitig einsetzbar und verhält sich dabei hinsichtlich Textur und Geschmack wie das Original. Im Sinne der Nachhaltigkeit bestehen die Flaschen zudem zu 50% aus recyceltem PET (rPET). Das pflanzenbasierte Flüssigei von Simply Eggless ist ab sofort im Kühlregal in allen METRO Großmärkten und ab März auch beim METRO Lieferservice deutschlandweit zunächst in 400ml Flaschen in limitierten Mengen verfügbar. Künftig sind eine hohe Verfügbarkeit, sowie weitere, an die Bedürfnisse der Gastronomie angepasste, Verpackungsgrößen sichergestellt.

Einsatz in der Gastronomie

Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der Küche ist die Ei-Alternative auch für die Gastronomie äußerst attraktiv. Denn nicht nur Veganer sind an pflanzenbasierten Gerichten im Restaurant ihrer Wahl interessiert. Immer mehr Menschen wollen den Konsum von tierischen Produkten bewusst reduzieren und greifen daher gerne auf pflanzliche Alternativen zurück. "Egal ob für das Rührei beim Hotelfrühstück, das Omelette beim Brunch oder für das Backen von veganen Kuchen auf der Dessertkarte - mit dem pflanzenbasierten Flüssigei von Simply Eggless bieten wir dem Gastgewerbe eine weitere Lösung, um diese Nachfrage ihrer Gäste zu decken", resümiert Muna Sueifan.

Über METRO Deutschland

Die METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 13.000 Mitarbeitenden 102 Großmärkte und 11 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund drei Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmerinnen und Unternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices, vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards von morgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem führenden internationalen Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit über 17 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, seit 8 Jahren ist METRO im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 95.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 24,8 Mrd. EUR. Mehr Informationen unter www.metroag.de sowie über METRO Deutschland unter www.metro.de.

