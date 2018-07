Eurobike: Praktisches für die Radsaison 2019

4 weitere Medieninhalte

Göttingen (ots) - Ein Reifen mit der Seele eines Turnschuhs, ein Anhänger für große Hunde, ein schlüsselloses Schloss, ein Rucksack mit interessanter Öffnungstechnik und ein Radhelm mit Winterkit: Der pressedienst-fahrrad zeigt ungewöhnliches neues Fahrradzubehör für die Saison 2019.

Nie mehr pumpen

"Nie mehr aufpumpen", so lautet das Motto beim neuen "Airless"-System (84,90 Euro pro Laufrad) vom Reifenspezialisten Schwalbe. Anstatt eines Fahrradschlauches wird ein Airless Tube aus expandiertem, thermoplastischem Polyurethan eingesetzt, das in tausenden kleinen Kügelchen angeordnet ist und sich etwa wie ein Luftdruck von 3,5 Bar fährt. Das Material wird auch in Sohlen von Laufschuhen verwendet, wo es nicht nur federnd wirkt, sondern auch Energie zurückgewinnen soll. Luftlos heißt auch: absolut pannensicher. Für den Einbau werden ein spezielles Montagegerät sowie ein spezieller Airless-Reifen benötigt.

Eine Sänfte für Hunde

Damit auch große Vierbeiner auf längere Touren mitkommen können, bietet Anhängerspezialist Croozer den neuen "Dog XL" (799 Euro) an. Der Anhänger ist so konzipiert, dass tierische Mitfahrer mit einer Schulterhöhe bis 70 Zentimeter ausreichend Platz finden. Der Einstieg am Heck ist besonders niedrig gehalten. Das ermöglicht einen einfachen Zustieg für junge, kranke oder ältere Hunde. Front und Oberseite des Anhängers lassen sich für luftiges Vergnügen öffnen, aber auch wetterfest verschließen.

Schloss per App bedienen

Mit dem neuen Bügelschloss "770A SmartX" (ab 199,95 Euro) ermöglicht Sicherheitsspezialist Abus das schlüssellose Öffnen und Schließen eines Fahrradschlosses per Smartphone. Der Nutzer muss dazu einzig die passende Abus-App installiert haben und kann über Bluetooth das Schloss bedienen. Mechanisch entspricht der U-Bügel dem höchsten Abus-Sicherheitslevel für Fahrradschlösser. Zusätzlich ist er mit einer Alarmfunktion ausgestattet, die im Falle eines Diebstahlversuchs einen Warnton mit 100 Dezibel Lautstärke abgibt.

Ein Rucksack für Sportreisende

Ein neu entwickeltes Öffnungssystem macht den "Atrack" (ab 179,99 Euro) von Ortlieb zur Kombination aus Reisetasche und vollwertigem Outdoor-Rucksack. Ein großer, wasserdichter Reißverschluss lässt den auf der Front liegenden Rucksack wie eine Reisetasche öffnen und ermöglicht einen Schnellzugriff. Spezielles Zubehör wie zwei verschiedene Helmbefestigungen oder die Verwendung einer Trinkblase machen den Rucksack auch für Radsportler interessant. Er wird in drei Farben und drei Größen angeboten.

Winterkit für den Fahrradhelm

Schutz nicht nur im Falle eines Sturzes, sondern auch vor Kälte bietet der neue Fahrradhelm "Scraper 3.0" (ab 49,95 Euro) von Abus. Eine anclipbare, wärmend gepolsterte Ohrenpartie schützt bei dem Halbschalenhelm Ohren und Nacken vor kalten Temperaturen. Sogenannte Vent Cover verschließen die Lüftungsschlitze und lassen die kalte Luft draußen. Das Winterkit ist separat erhältlich oder im Lieferumfang des Helmes "Scraper 3.0 Era" (89,95 Euro) bereits enthalten. Ursprünglich als BMX- und Skate-Helm entwickelt, findet der Helm durch seine praktischen Features immer mehr Freunde unter Stadtradlern.

