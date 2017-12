Ashwin Ramans Doku "Im Kampf gegen den IS" in ZDFinfo und im ZDF

Beim Kampf um Rakka geht es für die Bewohner nur um eines: Überleben. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/Ashwin Raman" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die letzten Schlachten gegen den IS in Syrien und Irak erweisen sich als ein Kampf um jedes Haus, um jedes Dorf - und mittendrin Männer, Frauen und Kinder, die nur eines wollen: überleben. Der Journalist Ashwin Raman ist mit seiner Kamera in die Todeszonen von Rakka und Mossul gereist. Dabei sind erneut exklusive und hautnahe Aufnahmen des erbittert geführten Krieges gegen den so genannten Islamischen Staat entstanden. Erstmals ist Ramans neue Dokumentation "Im Kampf gegen den IS - Ist das Kalifat am Ende?" am Montag, 18. Dezember 2017, 21.00 Uhr, in ZDFinfo zu sehen. Das ZDF sendet diese "auslandsjournal"-Doku am Mittwoch, 24. Januar 2018, 0.45 Uhr.

Ashwin Raman dokumentiert den brutalen Kriegsalltag an vorderster Front und begleitet die kurdischen Kämpfer, darunter auch Deutsche. Einer von ihnen ist ein 32-Jähriger aus der Stuttgarter Region, der sich "Robin" nennt. Seite an Seite kämpft er mit Kameraden aus den USA, England und Irland, und er weiß genau, dass er bei seiner Rückkehr nach Deutschland Schwierigkeiten mit den Behörden bekommen wird.

In Rakka begegnet Filmemacher Raman auch einer 20-jährigen Jesidin aus Oldenburg. Im etwa 500 Kilometer entfernten Mossul ist der Kampf um den Ostteil der Stadt noch immer nicht beendet. Die irakische Armee geht mit aller Härte gegen IS-Kämpfer vor und verübt dabei auch Gräueltaten, die von Bürgerrechtsaktivisten angeprangert werden. Zugleich schaffen es Unterstützer des IS, in der örtlichen Bevölkerung unterzutauchen. Ashwin Raman zeigt Leid, Zerstörung und Widersprüche bei der Zerschlagung des Islamischen Staates und macht auf die politische Verworrenheit des Konflikts zwischen den kurdischen Kämpfern und den jeweiligen Machthabern in Irak und Syrien aufmerksam.

Autor Ashwin Raman ist freier Filmemacher und wurde bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Seine "auslandsjournal"-Doku "An vorderster Front - Der Krieg gegen den IS" war am 12. Oktober 2016 im ZDF zu sehen.

http://auslandsjournal.zdf.de

http://zdfinfo.de

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDF

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell