Woche 50/17 Mittwoch, 13.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.25 Knast in Deutschland Herz, Schmerz, Sühne Deutschland 2017 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 Jung im Knast Blinde Wut Deutschland 2016 9.00 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung 9.55 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden 10.40 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub? 11.25 Rocker in Deutschland Eine Rebellion beginnt Deutschland 2016 12.10 Rocker in Deutschland Eine Szene rutscht ab Deutschland 2016 12.55 Rocker in Deutschland Clubs im Krieg Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016 0.40 heute-journal 1.10 Geheimnisse des Universums Unerklärliche Phänomene 1.50 Geheimnisse des Universums Galaktische Giganten 2.35 Geheimnisse des Universums Überleben ohne den Mond 3.20 Geheimnisse des Universums Außerirdisches Leben 4.05 Unser Universum Sind wir allein im All? 4.50 Unser Universum Technik im All

