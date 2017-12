Mainz (ots) -

Woche 50/17 Dienstag, 12.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.55 Katastrophen, die Geschichte machten Das große Erdbeben von Kanto Kanada 2013 12.40 ZDF-History Jobs gegen Gates - Das Duell der Computerkönige Deutschland 2017 13.23 heute Xpress 14.10 Aufstieg und Fall des Kommunismus Rotes Scheitern und roter Terror Deutschland 2016 14.55 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Terror Deutschland 2016 15.40 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Krieg Deutschland 2016 16.25 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Eiserne Vorhang Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 auslandsjournal - die doku Nordkorea zwischen Führerkult und Autoscooter Im Märchenland des jungen Kim Südkorea 2014 23.55 Im Niemandsland - Was Korea teilt 0.35 heute-journal 1.05 Schätze des alten Ägypten Das Geheimnis der großen Pyramide 1.45 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun 2.30 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 3.15 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 4.00 Das Geheimnis der Mumie - Der verschollene König ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 50/17 Freitag, 15.12. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017 "Abzocke in Deutschland - Kartelle auf Kosten der Kunden" entfällt 10.00 ZDF.reportage Bescherung auf Bestellung Paketzusteller im Weihnachtsstress Deutschland 2017 "Lebensgefahr trotz Prüfplakette? - Warum TÜV und Co. Versagen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.25 Uhr wie vorgesehen )

