Woche 50/17 Samstag, 09.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015 6.10 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013 6.55 Polizei im Einsatz Jagd auf Schulschwänzer 7.40 Generation Like Teenager in Sozialen Netzwerken USA 2016 8.25 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung 9.20 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht 10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.05 Mörderjagd Rasende Wut 10.50 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Die Anfänge der Forensik 11.35 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Logik und Kriminalistik 12.20 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox 13.05 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom Kriminaldauerdienst Deutschland 2017 13.50 Dem Täter auf der Spur Verbrecherjagd mit DNA-Test 14.35 Mörderjagd Ein teuflischer Plan 15.20 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt 16.00 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016 16.50 Mördern auf der Spur Serientäter Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.50 Mördern auf der Spur Die Blutspur 18.20 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Italiens Mafia Der Clan der Ndrangheta 0.40 Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.55 Mörderischer Nachbar - Der Fall Joanna Yeates Großbritannien 2014 3.40 Bekenntnisse eines Serienkillers Die mörderischen Spahalski-Zwillinge Frankreich 2011 4.25 Bekenntnisse eines Serienkillers Der Anhalter-Mörder Frankreich 2011 Woche 50/17 Sonntag, 10.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.50 Moskau extrem - Party, Skins und Sowjetkult Frankreich 2014 6.35 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden 7.20 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub? 8.05 Rocker in Deutschland Eine Rebellion beginnt Deutschland 2016 8.50 Rocker in Deutschland Eine Szene rutscht ab Deutschland 2016 9.35 Rocker in Deutschland Clubs im Krieg Deutschland 2016 10.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.20 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012 11.05 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012 11.50 Millionenstadt über den Wolken Wunderwelt Luftverkehr 12.35 Millionenstadt über den Wolken Faszination Fliegen 13.20 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung 14.00 Leschs Kosmos Albtraum Fliegen - Sind wir in der Luft noch sicher? Deutschland 2015 14.35 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017 15.20 Leschs Kosmos Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch Deutschland 2017 15.50 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 16.35 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Im Angesicht der Gefahr Großbritannien 2015 17.20 Das war dann mal weg Freizeit Deutschland 2017 18.05 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß Großbritannien 2015 18.50 Das war dann mal weg 19.35 heute-show ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012 0.40 Millionenstadt über den Wolken Wunderwelt Luftverkehr 1.20 Millionenstadt über den Wolken Faszination Fliegen 2.05 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung 2.50 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 3.50 Fatale Erfindungen Die großen Irrtümer des Nobel-Komitees Deutschland 2017 4.35 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012 Woche 50/17 Montag, 11.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Herrenmenschen für den Kaiser "Ober Ost"- die vergessene Kolonie Deutschland 2016 9.20 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016 10.05 Kinder des Bösen Bettina Göring Deutschland 2016 10.50 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017 11.40 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016 12.25 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 13.05 ZDF-History Die Todesfahrt der Bismarck Deutschland 2009 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Ungekrönte Königinnen Deutschland 2016 18.05 Top-Spione der Geschichte Sophie Potocka und Mata Hari Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.40 heute-journal 1.10 Leschs Kosmos Drama im Verborgenen: Der Wandel der Meere Deutschland 2016 1.40 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017 2.10 Leschs Kosmos Vorsicht, Zucker! - Die verborgene Gefahr Deutschland 2017 2.40 Wunder der Wissenschaft Tödliche Strahlen und Erste-Hilfe-Affen Großbritannien 2015 3.20 Wunder der Wissenschaft Zornige Lemminge und sehende Ohren Großbritannien 2015 4.05 Wunder der Wissenschaft Rätselhafter Rausch und molekulare Musik Großbritannien 2015 4.50 Wunder der Wissenschaft Explodierende Felsen und ein Zwilling im Kopf Großbritannien 2015

