Audible Compass 2022 - Was warum und wie weltweit am liebsten gehört wird

Anmoderationsvorschlag: Bei der gerade zu Ende gegangenen Frankfurter Buchmesse konnte man mal wieder gut sehen, dass sich nicht nur das geschriebene, sondern auch das gesprochene Wort allergrößter Beliebtheit erfreut. Was warum und wie weltweit am liebsten gehört wird, zeigt der aktuelle "Audible Compass 2022". Helke Michael berichtet.

Sprecherin: Weltweit mehr als zwei Drittel der Befragten hören inzwischen zu Hause Hörbücher. Besonders auffällig ist dabei:

O-Ton 1 (Oliver Daniel, 21 Sek.): "Hörer sind fast immer auch Leser. 75 Prozent aller Hörbuchnutzer weltweit haben nämlich im letzten Jahr entweder ein E-Book oder auch ein gedrucktes Buch gelesen. Und der zweite interessante Aspekt ist, dass das Interesse an Originalinhalten, also Geschichten und Inhalten, die speziell fürs Hören geschrieben sind, weltweit weiter zunimmt. Inzwischen sind es 63 Prozent der Befragten, die daran Interesse haben."

Sprecherin: Sagt Audible-Deutschland-Chef Oliver Daniel und fasst zusammen, warum das so ist:

O-Ton 2 (Oliver Daniel, 15 Sek.): "Wer hören will, will auch fühlen - oder eben etwas lernen. Das ist eine neue Erkenntnis aus dieser Befragung, denn jeweils zwei Drittel der Befragten sind an Unterhaltung, aber eben auch an Bildung interessiert. Das sind die Hauptgründe, warum sie hören - und das Niveau ist dabei sehr ähnlich."

Sprecherin: Hörbücher, Hörspiele und Podcasts werden überall auf der Welt aber nicht nur in den eigenen vier Wänden gehört, sondern auch im Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln auf Smartphones und Tablets.

O-Ton 3 (Oliver Daniel, 15 Sek.): "Allerdings hören die Deutschen besonders gern zum Abschalten oder zum Einschlafen auch, also in diesen Disziplinen sind wir sozusagen Weltmeister. Außerdem werden hierzulande Audioinhalte nicht nur so nebenbei gehört, also beim Sport oder bei der Hausarbeit, sondern eben sehr oft auch mit voller Konzentration."

Sprecherin: Die beliebtesten Genres sind Krimis, Thriller, Science-Fiction, Fantasy und Geschichte. Frauen mögen außerdem gern Gesundheits- und Wellness-Themen, Männer dagegen eher alles, was mit Business, Karriere sowie Wissenschaft und Technik zu tun hat. Nur in einem Punkt sind sich alle einig:

O-Ton 4 (Oliver Daniel, 19 Sek.): "Abwechslung und ein möglichst großes Angebot sind besonders gefragt, also genau wie bei Audible. Wir haben mit weltweit über 760.000 Titeln den größten Katalog der Branche - und wir arbeiten dabei mit den beliebtesten Autorinnen und Autoren, Sprechern, darunter viele Schauspielstars übrigens, zusammen, damit es niemandem jemals beim Hören langweilig wird."

Abmoderationsvorschlag: Alle Ergebnisse des frisch veröffentlichten "Audible Compass 2022" sowie die neuesten Infos zu exklusiven Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts finden Sie im Netz unter magazin.audible.de.

