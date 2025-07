DEICHMANN SE

Deutschlands fitteste Grundschule 2025 kommt aus Niedersachsen

Bewegungsinitiative von DEICHMANN motiviert über 25.000 Kinder zu mehr Sport

Mehr als 230 Grundschulen sind in diesem Jahr an den Start gegangen. Das gemeinsame Ziel: etwas mehr Bewegung in Zeiten von Handy und Spielekonsole. Mit großem Jubel geht die Grundschule Alter Leuchtturm Balje als Siegerschule aus dem bundesweiten Wettbewerb "DEICHMANN bewegt: Deutschlands fitteste Grundschule" hervor. Bereits zum zweiten Mal motivierte die Initiative Grundschulen in ganz Deutschland dazu, Bewegung fest in den Schulalltag zu integrieren. Von Februar bis Mai sammelten über 230 Grundschulen mit mehr als 25.000 Kindern insgesamt mehr als 500.000 Bewegungseinheiten - ein kraftvolles Signal für mehr Fitness, Gesundheit und Zusammenhalt im Schulalltag. Wer sind die sportlichsten Grundschulen im Land? Wer ist führend in den 16 Bundesländern?

Nach einem spannenden und sportlichen Wettbewerb stehen nun die bundesweiten Gewinner-Schulen fest:

1. Grundschule Alter Leuchtturm Balje aus Niedersachsen

2. Grundschule Weißenthurm aus Rheinland-Pfalz

3. Kleine Ohmtalschule Kirchhain aus Hessen

Wenn Bewegung zur Herzenssache wird

"Körperliche Aktivität fördert nicht nur die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten wie Laufen, Springen, Klettern und Balancieren, sondern auch das soziale Miteinander und die Teamarbeit. Mit welchem Elan, welcher Kreativität und Begeisterung die Schulen an die Sache herangegangen sind, hat uns beeindruckt", sagt Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE. "Die Grundschule Alter Leuchtturm Balje ist ein Vorbild für viele Schulen in ganz Deutschland - sie zeigt, wie man Bewegung spielerisch in den Alltag integrieren kann." Im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung mit prominenter Unterstützung von Schirmherr und Moderator Ben Blümel wurde der Schule am 01.07. offiziell der Titel überreicht. Mit im Gepäck: ein Preisgeld von 5.000 Euro und ein Parcours für den Boden des Schulhofes.

Sportlich, kreativ, gemeinschaftlich: Das Siegerkonzept

Die Grundschule Alter Leuchtturm Balje punktete im hohen Norden der Republik nicht nur mit der höchsten Anzahl an erfassten Bewegungseinheiten, sondern auch mit einem originellen Umsetzungsansatz. Das Bewegungsprogramm war in allen Klassen fest in den Schulalltag integriert und wurde mit Klebeband auf den Fußböden visualisiert. Die Kinder konnten selbst entscheiden, wann sie Bewegungsübungen durchführen - begleitet von einem kleinen Wettkampfcharakter unter den Lerngruppen. Besonders beeindruckend war dabei das starke Miteinander: Lehrkräfte, Kinder und sogar Eltern zogen gemeinsam an einem Strang - jede Bewegungseinheit wurde zur Gemeinschaftsleistung. Mit diesem außergewöhnlichen Einsatz und ihrer gelebten Begeisterung für Bewegung hat sich die kleine, aber ideenreiche Schule ihren Platz an der Spitze mehr als verdient. Nachdem die Grundschule Alter Leuchtturm aus Balje im vergangenen Jahr bundesweit den dritten Platz belegte, zog die Grundschule 2025 an allen anderen vorbei.

"Es ist fantastisch zu sehen, mit wie viel Energie, Teamgeist und tollen Ideen die Kids, Lehrkräfte und Eltern überall in Deutschland dabei waren! Die Grundschule Alter Leuchtturm Balje zeigt richtig cool, wie viel Spaß Bewegung machen kann - vor allem, wenn sie ganz selbstverständlich zum Schulalltag dazugehört.", so Ben Blümel, Musiker und Moderator, der als Schirmherr die Initiative begleitet.

Die weiteren Gewinner: Engagement, das inspiriert

Auch die Grundschule Weißenthurm überzeugte die Jury mit einem kreativen Umsetzungskonzept: Die Grundschule aus Rheinland-Pfalz motivierte die Kinder zum Mitmachen - Platz zwei und 3.000 Euro Preisgeld. Platz drei ging an die Kleine Ohmtalschule Kirchhain, die mit großem Engagement und Bewegungsfreude ein starkes Zeichen für Fitness im Schulalltag setzte. Sie erhält 1.500 Euro.

Zusätzlich wurden in den Bundesländern regionale Siegerschulen ausgezeichnet. Sie dürfen sich über jeweils 500 Euro sowie eine offizielle Urkunde freuen.

Bewegung mit Wirkung: DEICHMANN setzt Impulse für ein gesünderes Aufwachsen

Die Initiative "DEICHMANN bewegt: Deutschlands fitteste Grundschule" wurde 2024 ins Leben gerufen, um die Gesundheit und Fitness von Grundschulkindern in Deutschland zu fördern. Das speziell für Kinder entwickelte Bewegungsprogramm, das leicht integrierbare Übungen in den Bereichen Beweglichkeit, Koordination, Dehnung, Kraft und Ausdauer umfasst, soll die Freude an Bewegung wecken und langfristig positive Veränderungen im Lebensstil der Kinder bewirken. Grundschulen in ganz Deutschland konnten sich für den Wettbewerb anmelden, das Programm in ihren Unterricht integrieren und Einheiten über ein Online-Dashboard erfassen.

Zahlreiche kreative Wettbewerbsbeiträge, emotionale Videos, Songs und motivierende Fotostrecken zeigen eindrucksvoll, wie engagiert die teilnehmenden Schulen das Projekt umgesetzt haben. DEICHMANN bedankt sich bei allen Mitwirkenden für ihren Einsatz und ihre Begeisterung. "Bewegung macht nicht nur fit, sondern auch glücklich - das haben alle Beteiligten eindrucksvoll bewiesen. Es freut uns besonders, dass so viele Schulen aus dem vergangenen Jahr wieder dabei sind", so Heinrich Deichmann.

Weitere Informationen zur Initiative finden Sie unter: www.deichmann-bewegt.de

