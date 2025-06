DEICHMANN SE

Hoffnung auf Rädern: Mobile Einsatzkräfte bringen medizinische Hilfe in Madagaskars Hinterland

Heinrich Deichmann: "Madagascar Mobile Clinic ist vom Start weg ein voller Erfolg für die Menschen"

Mobile Klinik der DEICHMANN-Stiftung versorgt jeden Monat 3.000 bis 4.000 Patienten in schwer erreichbaren Regionen

"Ich bin sehr dankbar, dass die 'Madagascar Mobile Clinic' seit dem ersten Tag erfolgreich ist und genau das leistet, wofür sie geschaffen wurde: Menschen in abgelegenen Regionen Madagaskars mit medizinischer Hilfe zu erreichen, Kranke zu behandeln oder sie bei Bedarf an andere Versorgungszentren zu überführen", betont Heinrich Deichmann, Vorsitzender der DEICHMANN-Stiftung.

Meter für Meter kämpfen sich die extra für den Einsatz umgebauten Trucks über die Buckelpisten der vertrockneten Dornbuschsavanne. Die Madagascar Mobile Clinic (MMC) ist ein herausragendes Element des umfangreichen humanitären Engagements, das die DEICHMANN-Stiftung in Madagaskar 2024 begonnen hat. Dafür wurden zwei geländegängige Trucks so ausgestattet, dass sie medizinisches Equipment und Personal an den Einsatzort transportieren. Im Team sind Ärztinnen und Ärzte für Kinder und Erwachsene sowie Pflegekräfte, Hebammen und eine Ergotherapeutin. Gearbeitet wird in einem klimatisierten Behandlungszelt, das innerhalb weniger Stunden einsatzbereit ist. Die MMC führt sogar Ultraschall- und Laboruntersuchungen durch, die in Madagaskar in der Regel erst spät und kostenpflichtig angeboten werden.

Etwa 45 Prozent der Patienten, die die Klinik aufsuchen, sind unter 18 Jahren. Schwerer Erkrankte überführt das Team an die Klinik der Hilfsorganisation "Mobile Hilfe Madagaskar". Die weniger komplizierten Fälle werden sofort behandelt. Um die dauerhafte medizinische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, kommt die Klinik alle sechs Wochen zum gleichen Standort. Rund 30 Einsätze der MMC sind für 2025 geplant.

Vier bis fünf Stunden Fußweg bis zur Klinik

"Der Großteil der Madagassen lebt in ländlichen Gebieten außerhalb der Reichweite einer angemessenen Gesundheitsversorgung. Mit der mobilen Klinik erreichen wir Menschen mit medizinischer Hilfe, die in ihrem Leben kaum die Chance haben, einen Arzt aufzusuchen", sagt Heinrich Deichmann. Sie kommen aus einem Einzugsgebiet von 30 Kilometern um den mobilen Klinikstandort und laufen zum Teil vier bis fünf Stunden zu Fuß, um behandelt zu werden.

Sauberes Wasser für rund 300.000 Menschen

Neben der MMC engagiert sich die DEICHMANN-Stiftung auch in weiteren humanitären Bereichen auf der Insel Madagaskar. So sorgt sie in verschiedenen Landesteilen für die Instandsetzung defekter Brunnen für rund 300.000 Menschen. Auf diese Weise erhalten sie Zugang zu sauberem Trinkwasser - ein entscheidender Schritt zur Gesundheitsvorsorge. Das Risiko, sich mit wasserübertragbaren Krankheiten zu infizieren, sinkt dadurch deutlich. Die Folgen sind spürbar: Kinder können regelmäßig die Schule besuchen, und Eltern haben die Kraft, sich zuverlässig um ihre Familien zu kümmern.

Landwirtschaftsschulen gewährleisten Versorgungssicherheit

"Mit dem Gefühl, zu hungern, sind viele Madagassen leider sehr vertraut: Fast 40 Prozent der Bevölkerung sind unterernährt. Wir wollen daran mitwirken, das zu ändern", sagt Heinrich Deichmann. Dabei setzt die DEICHMANN-Stiftung auf Konzepte, die sich bereits in anderen Ländern bewährt haben. Extrem arme Menschen werden in einem Projekt beim Aufbau einer nachhaltigen Lebensgrundlage unterstützt, damit sie ein stabiles Einkommen erzielen können. In einem weiteren Projekt baut die Stiftung eine Landwirtschaftsschule auf. Diese gibt jungen Menschen die Chance, eine zwölfmonatige landwirtschaftliche Ausbildung zu absolvieren um mit dem neu erworbenen Wissen auch unter klimatisch schwierigen Bedingungen, die sich durch den Klimawandel weiter verschärft haben, bessere Ernteerträge und ein höheres Einkommen zu erzielen.

Weitere Informationen: www.deichmann-stiftung.org

Die DEICHMANN-Stiftung wurde 1973 von Dr. Heinz-Horst Deichmann gegründet. Den Vorsitz der Stiftung hat sein Sohn Heinrich Deichmann inne. Die DEICHMANN-Stiftung mit Sitz in Essen unterstützt seit Jahrzehnten im In- und Ausland viele soziale und humanitäre Projekte und Maßnahmen, die die gesellschaftliche Teilhabe fördern. Ihre stiftungs- und handelsrechtlichen Grundlagen lässt die Stiftung freiwillig regelmäßig von unabhängigen Wirtschaftsprüfern begutachten. Darüber hinaus begleitet ein Kuratorium die Arbeit der Stiftung.

