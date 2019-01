DEICHMANN-Förderpreis für Integration bleibt auch 2019 aktuell

Fernanda Brandão ruft erneut zur Teilnahme auf. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/56381 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/DEICHMANN SE/Robin Lösch" Bild-Infos Download

Essen (ots) - Fernanda Brandão ruft erneut zur Teilnahme auf

Die Bewerbungsphase für den mit 100.000 Euro dotierten DEICHMANN-Förderpreis für Integration 2019 startet ab sofort. Unternehmen, Vereine und Schulen, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund einsetzen, können sich ab sofort unter www.deichmann-foerderpreis.de bewerben. Im vergangenen Jahr gab es mit über 270 Initiativen eine Rekordbeteiligung. "Das zeigt, dass es nach wie vor Bedarf für Unterstützung gibt, und dass sich viele Unternehmen und Organisationen engagieren, damit auch benachteiligte junge Menschen eine Chance auf den Start in die Berufswelt bekommen", sagt Heinrich Deichmann, der den Preis vor 15 Jahren ins Leben gerufen hat. Nach 2018 engagiert sich erneut die Sängerin und Moderatorin Fernanda Brandão (35) als "Schirmherrin" für den Förderpreis.

Zusammen mit einer hochkarätig besetzten Jury aus den Bereichen Bildung, Politik und Wirtschaft wird Fernanda Brandão darüber mitentscheiden, welche Unternehmen und Organisationen mit dem DEICHMANN-Förderpreis ausgezeichnet werden. "Mit persönlichem Engagement und viel Herzblut haben uns die Initiativen gezeigt, wie Integration erfolgreich gelingen kann. Mich haben die Erfahrungsberichte der Preisträger sehr berührt. Viele von ihnen fühlen sich regelrecht beseelt. Denn sie erleben täglich als Arbeitgeber oder Ausbilder, welche Leistungen benachteiligte Jugendliche im Beruf erbringen können, wenn sie eine Chance erhalten", so die gebürtige Brasilianerin. "Durch meine eigene Kindheit und Jugend weiß ich, dass es nicht leicht ist, sich in einem fremden Land zu integrieren. Hilfsangebote und Unterstützung anderer anzunehmen, ist daher enorm wichtig. Der DEICHMANN-Förderpreis schenkt Initiativen, die sich hier besonders einsetzen, Anerkennung und Aufmerksamkeit. Für mich stand deshalb fest, dass ich das Projekt auch 2019 unterstützen möchte."

Seit 2005 Auszeichnung für besonderes Engagement

Bereits zum 15. Mal wird der DEICHMANN-Förderpreis für Integration in drei Kategorien verliehen. In der ersten Kategorie werden Unternehmen gesucht, die Kindern und Jugendlichen, die zum Beispiel ihre Ausbildung oder Schullaufbahn abgebrochen haben, eine zweite Chance geben. Denn viele Jugendliche bekommen aufgrund ihrer sozialen Herkunft, durch eine Krankheit oder Behinderung nur schwer oder gar keinen Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. In der zweiten Kategorie geht es um Vereine, öffentliche oder private Initiativen sowie kirchliche Organisationen, die Freizeit- und Bildungsangebote anbieten. Darunter fallen zum Beispiel kostenloser Sprachunterricht oder integrative Sportmöglichkeiten. Die dritte Kategorie richtet sich wiederum an Schulen, die spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche realisieren, denn gerade in den ersten Schuljahren kann ein großer Leistungsunterschied zwischen Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft entstehen.

Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. Juni 2019

Unter www.deichmann-foerderpreis.de können sich alle Initiativen, die sich besonders für benachteiligte Kinder und Jugendliche engagieren für den mit insgesamt 100.000 Euro dotierten DEICHMANN-Förderpreis für Integration ab sofort bewerben. Weitere Informationen sind ebenfalls auf der Website enthalten.

Pressekontakt über Wettbewerbsbüro:

P.U.N.K.T. PR GmbH

Völckersstraße 44, 22765 Hamburg,

Telefon: 040/853760-0

E-Mail: info@punkt-pr.de



Unternehmenskontakt:

Deichmann SE

Deichmannweg 9, 45359 Essen

Telefon: 0 800/50 20 500

Telefax: 0049 201 8676 49 15 007

Email: info@deichmann.com

UID Nummer DE 119663402

Amtsgericht Essen HRB 21020

Sitz der Gesellschaft Essen

Vorsitzender des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden

Direktoren: Heinrich Otto Deichmann

Geschäftsführende Direktoren:

Martin Fischer

Dr. Lars Jendrian

Veit Weiland

Manfred Kroneder

Dr. Olaf B. Ihde

Original-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell