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Ring frei bis 2029: BILD verlängert Exklusiv-Kooperation mit "Fame Fighting"

Mindestens vier weitere Events exklusiv für BILDplus - nächstes Promi-Boxen am 17. Oktober 2026 in der Grugahalle Essen

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Berlin (ots)

BILD baut sein Engagement im Live-Entertainment weiter aus und sichert sich die weltweit exklusiven Übertragungsrechte für das große Promi-Boxen "Fame Fighting" bis einschließlich 2029. Dies haben BILD und Eugen Lopez, Gründer und Initiator der "Fame Fighting"-Events, heute bekanntgegeben.

Die neue Vereinbarung umfasst mindestens ein "Fame Fighting"-Event pro Jahr und garantiert damit mindestens vier weitere Veranstaltungen bei BILD in den Jahren 2026 bis 2029. BILD erhält die weltweit exklusiven Rechte zur Live-Übertragung der Events auf allen eigenen Plattformen.

"Fame Fighting" hat sich in den vergangenen Jahren als eines der erfolgreichsten und aufmerksamkeitsstärksten Influencer- und Celebrity-Boxformate im deutschsprachigen Raum etabliert. Die Events verbinden Sport, Entertainment und Social Media zu einem Live-Erlebnis für Millionen Fans.

Das nächste Event steht bereits fest: "Fame Fighting 4" findet am 17. Oktober 2026 in der Grugahalle Essen statt und wird weltweit exklusiv für BILDplus-Abonnenten übertragen.

Carli Underberg, Stellvertretender Chefredakteur Sport BILD-Gruppe und WELT & Editorial Partnerships: "Fame Fighting steht für die perfekte Mischung aus Sport, Unterhaltung und Emotionen, die unser Publikum begeistert. Die vergangenen Events haben gezeigt, welches große Interesse in diesem Format steckt. Deshalb freuen wir uns, die Partnerschaft langfristig auszubauen und den Fans auch in den kommenden Jahren weiter die größten Kämpfe und spannendsten Geschichten exklusiv bei BILD präsentieren zu können."

Eugen Lopez: "Fame Fighting 4 ist das klassische Promi-Boxen, wie man es kennt. Wir sind wieder in Essen, weil die Leute uns da so gefeiert haben. Und dort haben wir ganz neue Gesichter dabei, mit denen keiner rechnen wird, aber auch bekannte Stars aus bisherigen Fights, die richtig Bock haben. Also am Ende wird es wieder eine Show, die die Grenzen sprengt."

Weitere Informationen zu "Fame Fighting 4" sowie zu den teilnehmenden Kämpferinnen und Kämpfern werden in den kommenden Monaten bekanntgegeben.

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