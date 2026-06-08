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84 Millionen Bundestrainer. Eine BILD.

Lothar Matthäus ist WM-Experte

BILD berichtet mit über 20 Reportern von der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft

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Berlin (ots)

Zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko schaltet BILD in den Dauerbetrieb mit einer 24/7-Berichterstattung - ohne Pause, ohne Abpfiff. Mit mehr als 20 Reportern und Experten vor Ort liefert BILD exklusive Einblicke, Hintergründe und Stimmen aus nächster Nähe. Aus Dallas, Los Angeles, New York und Winston-Salem, dem WM-Standort der deutschen Nationalmannschaft, bringt BILD die FIFA-WM mit Live-Shows, Analysen und exklusiven Formaten direkt zu den Fans.

Für die FIFA-Weltmeisterschaft hat BILD einen Weltmeister gewonnen: Lothar Matthäus ist BILD-WM-Experte und analysiert in 20 Live-Shows "Lothar legt los" die deutschen Spiele - klar, direkt, meinungsstark. Moderatoren im Wechsel sind Carli Underberg und Filip Thiel .

die deutschen Spiele - klar, direkt, meinungsstark. Moderatoren im Wechsel sind und . Auch vom Kultformat "Reif ist live" mit Marcel Reif gibt es ein WM-Special bei BILD Neues Gesicht neben Marcel Reif ist Joena Wohlenberg , die ab der WM neben Filip Thiel während der WM 15 Folgen des Erfolgsformates moderiert.

, die ab der WM neben während der WM 15 Folgen des Erfolgsformates moderiert. Eine tägliche WM News Show berichtet über die aktuellen Themen auf und um den Platz.

Ein weiteres Highlight liefert der Erfolgs-Vodcast STAMMPLATZ, der mit den Moderatoren André Albers und Noah Friedmann in einem SUV auf große USA-Tour geht, direkt von der Straße, direkt aus dem Stadion, direkt für die Fans.

Henning Feindt, Chefredakteur der BILD-Gruppe und der WELT-Gruppe: "Bei BILD gibt es die WM 24 Stunden am Tag ohne Abpfiff. Wir sind mit über 20 Reportern und Experten an den WM-Orten. Ganz besonders freue ich mich, dass mit Lothar Matthäus wieder ein Weltmeister unser WM-Experte ist."

Neue BILD-Kampagne zur WM bringt die Nation auf die Trainerbank

Pünktlich zur Fußball-WM 2026 startet BILD außerdem mit einer neuen bundesweiten Kampagne unter dem Motto: "84 Millionen Bundestrainer. Eine BILD".

Die Idee dahinter: Zur FIFA-WM wird in Deutschland jeder zum Fußball-Experten. Ob auf dem Sofa, beim Public Viewing oder in der Kneipe - überall wird analysiert, diskutiert, eingewechselt und mitgefiebert. Genau dieses Gemeinschaftsgefühl greift die Kampagne auf und macht die Fußball-Leidenschaft der Fans in verschiedenen Motiven zum Mittelpunkt, wie hier im TV- und Videospot.

Die Kampagne wurde von BILD in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur antoni_heaven aus Berlin, der Filmproduktion Radical Media und der Musikagentur playdis entwickelt. Sie läuft deutschlandweit bis zum Finale am 19. Juli in TV (u a. bei ARD, ZDF, RTL, RTL ZWEI, Pro7, Sat1, Vox), (D)OOH, Online, Funk, Social und Print (inkl. Riesenposter) plus Sonderaktionen für Media, Promos und Merchandise und begleitet die Berichterstattung von BILD rund um die WM.

Isabel Reiss, Director Marketing BILD: "Zur WM werden wir alle zu Bundestrainern. Wir stellen auf, coachen, dirigieren, wechseln ein. Wir jubeln und leiden. Eine kollektive Fußball-Expertise, die Millionen von Menschen in unserem Land verbindet und mit großen Emotionen erreicht. Wie BILD. Dieses positive Team-Gefühl bringt unsere neue Kampagne treffsicher auf den Platz."

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