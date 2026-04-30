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Fame Fighting goes International: BILD und The Sun zeigen das deutsch-britische Box-Event in Kooperation mit Misfits Boxing am 6. Juni 2026 live aus Leverkusen

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Berlin (ots)

Fame Fighting, das große Promibox-Event von BILD und Eugen Lopez, Initiator und selbst Kampfsportler, steigt jetzt auch international in den Ring.

In Kooperation mit dem britischen Pendant Misfits Boxing und dem internationalen Medienpartner The Sun werden am Samstag, 6. Juni 2026, in Leverkusen bei Fame Fighting International in insgesamt acht Begegnungen jeweils ein Fame Fighting-Boxer gegen einen Misfits-Boxer aufeinandertreffen. Die Kampfpartien werden zeitnah bekannt gegeben.

Die Live-Übertragung von "Fame Fighting v Misfits Boxing" in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgt exklusiv über BILD und ist BILDplus-Kunden mit zusätzlichem BILD Fight Pass vorbehalten. In Großbritannien und den USA zeigt The Sun exklusiv das spektakuläre Aufeinandertreffen der Promi-Boxer für Sun Club-Mitglieder.

Dominic Carter, Executive Vice President von The Sun, sagt: "Wir freuen uns riesig über die Partnerschaft mit BILD und Misfits Boxing, durch die wir dieses hochkarätige internationale Event unserem Publikum präsentieren können. Mit dieser exklusiven Übertragung im Sun Club beschreiten wir neue Wege, um unser Mitgliederangebot zu erweitern. Unser Ziel ist es, unsere treuen Leser stets auf innovative Weise zu belohnen. Ihnen hautnah bei einem globalen Kulturphänomen wie diesem dabei zu sein, ist genau der Weg, wie wir ihnen einen Mehrwert bieten wollen wie nie zuvor."

Eugen Lopez: "Mein Anspruch war immer, dass wir uns stetig weiterentwickeln und größer werden wollen. Fame Fighting International ist deshalb der nächste logische Schritt. Und ein kampfstarkes Upgrade, weil wir durch die große Brand Misfits mit internationalen Superstars und Influencern zusammenarbeiten. Das wird ein herausforderndes Länderduell zwischen Deutschland und England, aber wir können es gewinnen. Auch wenn wir sportlich klar der Underdog sind. Aber ich liebe das."

Carli Underberg, Stv. Chefredakteur Sport BILD-Gruppe und WELT & Editorial Partnerships: "Fame Fighting bei BILD wird immer größer und jetzt in Partnerschaft mit der britischen The Sun auch international. Der sportliche Wettstreit zwischen England und Deutschland fesselt seit Jahrzehnten über alle Generationen hinweg. Gerade kurz vor der Fußball-WM freuen wir uns jetzt auf dieses ganz spezielle Kräftemessen im Boxring."

Bei Fame Fighting treten seit 2023 Influencer, Content Creators und Reality-TV-Promis in professionell organisierten Boxkämpfen gegeneinander an. Das nächste deutsche Event Fame Fighting 4 findet im Herbst 2026 statt.

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