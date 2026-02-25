BILD

IRON CAGE - Die 1-Million-Kilo-Challenge live bei BILD.de

Neues Fitness-Format startet am 11. März 2026

Vier Kraft-Stars. Ein Käfig. Eine Million Kilo. 72 Stunden live.

Kraft, Ausdauer - und kein Entkommen: Mit "Iron Cage" startet ein neuartiges Show-Format im Fitness-Bereich exklusiv auf BILD.de für BILDplus-Kunden.

Vier Ausnahme-Athleten werden in einen Käfig eingeschlossen - ihr Ziel: Als Erster insgesamt 1.000.000 Kilogramm drücken, stemmen, heben und ziehen. Die Show startet am Mittwoch, 11. März 2026, um 11 Uhr, wenn die Kämpfer in die Käfigarena einziehen.

Das Besondere: "Iron Cage" ist ein 72-Stunden-Livestream (oder länger - bis die Million fällt). Rund um die Uhr können die Zuschauer bei BILD.de verfolgen, wie die Athleten an ihre physischen und mentalen Grenzen gehen. Zusätzlich gibt es jeden Abend ab 20:00 Uhr eine zweistündige Prime-Time-Show mit prominenten Gästen, spektakulären Challenges und Experten-Analysen.

Moderiert wird "Iron Cage" von Content-Creatorin Jennifer Saro, Fitness-Coach und Social-Media-Experte Coach Stef zusammen mit Sascha Gottschalk, Produzent und kreativer Kopf hinter Iron Cage. Bei "Iron Cage" übernimmt er die Co-Moderation, liefert exklusive Einblicke hinter die Kulissen und begleitet die Athleten durch die intensivsten Momente des Wettbewerbs. Ebenfalls am Käfig: Strongman-Athlet Dennis Kohlruss, der als Wettkampfexperte die Muskelperformance der Athleten kraftvoll kommentiert.

Die Athleten im Käfig:

Paul Unterleitner : Einer der bekanntesten Fitness-Influencer im deutschsprachigen Raum. Paul Unterleitner steht für Bodybuilding auf höchstem Niveau, Disziplin und massive Trainingsintensität. Millionenfach geklickte Workout-Videos und eine riesige Social-Media-Community machen ihn zu einem der Gesichter der jungen Fitness-Generation. Im "Iron Cage" setzt er auf Strategie, Volumen und mentale Stärke.

: Einer der bekanntesten Fitness-Influencer im deutschsprachigen Raum. Paul Unterleitner steht für Bodybuilding auf höchstem Niveau, Disziplin und massive Trainingsintensität. Millionenfach geklickte Workout-Videos und eine riesige Social-Media-Community machen ihn zu einem der Gesichter der jungen Fitness-Generation. Im "Iron Cage" setzt er auf Strategie, Volumen und mentale Stärke. Iron Mike Bodyhacking : Fitness-Unternehmer, Biohacking-Experte und Performance-Tüftler. Iron Mike kombiniert Krafttraining mit innovativen Regenerations- und Optimierungsmethoden. Im "Iron Cage" will er zeigen, dass Effizienz, Systematik und smarte Belastungssteuerung über Tage hinweg den Unterschied machen können.

: Fitness-Unternehmer, Biohacking-Experte und Performance-Tüftler. Iron Mike kombiniert Krafttraining mit innovativen Regenerations- und Optimierungsmethoden. Im "Iron Cage" will er zeigen, dass Effizienz, Systematik und smarte Belastungssteuerung über Tage hinweg den Unterschied machen können. Daniel Krobath : Kraftsportler mit kompromisslosem Trainingsstil und hoher technischer Präzision. Daniel Krobath steht für funktionelle Stärke, Disziplin und Wettkampf-Mindset. Seine Stärken liegen in sauberer Technik, Konstanz und mentaler Widerstandsfähigkeit - entscheidende Faktoren bei einer Challenge, die über 72 Stunden hinausgehen kann.

: Kraftsportler mit kompromisslosem Trainingsstil und hoher technischer Präzision. Daniel Krobath steht für funktionelle Stärke, Disziplin und Wettkampf-Mindset. Seine Stärken liegen in sauberer Technik, Konstanz und mentaler Widerstandsfähigkeit - entscheidende Faktoren bei einer Challenge, die über 72 Stunden hinausgehen kann. Nam Thanh Vo: Glänzt an der Hantel und vor der Kamera. Nam Thanh Vo ist eines der bekanntesten Fitness- und Fashion-Models Deutschland. Der gebürtige Münsteraner wurde einem Millionen-Publikum durch Auftritte in den TV-Realityshows "Fight for Paradise" und "Love Island VIP" bekannt. Der Influencer (u.a. über 400.000 Follower bei Instagram) ist zudem Ernährungsberater und bekannt für seine eiserne Disziplin.

Prominente Gäste in der Live-Show sind u. a. Olympiasieger Matthias Steiner, Box-Profi Agit Kabayel, Turn-Weltmeister Fabian Hambüchen, Moderator Carsten Spengemann sowie Kraftsport-Experte und MMA-Star Frédéric Vosgröne.

Sponsoring-Partner der 1-Million-Kilo-Challenge "Iron Cage" sind Body Attack, Gym80 und Prep my meal.

Sascha Gottschalk: "Mit 'Iron Cage' schaffen wir ein Show-Experiment, das Sport, Reality und Live-Entertainment auf ein neues Level hebt. Die Kombination aus 72-Stunden-Stream und täglicher Prime-Time-Inszenierung ist einzigartig - körperlich für die Athleten wie produktionstechnisch eine echte Herausforderung."

Carli Underberg, Stv. Chefredakteur SPORT der BILD-Gruppe und WELT & Editorial Partnership: "Die neue Show 'Iron Cage' ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach unglaublich stark. Sascha Gottschalk steht seit Jahren für innovative Fitness- und Entertainment-Formate. Wir freuen uns, mit ihm als Partner unsere erfolgreiche digitale Strategie mit exklusiven Live-Events bei BILD auszubauen."

"Iron Cage" startet am 11. März 2026 exklusiv bei BILD.de für BILDplus-Kunden. Der Livestream läuft mindestens 72 Stunden - bis einer der vier Athleten die magische Marke von eine Million Kilogramm erreicht und den Käfig als Sieger verlässt.

