BILD

WWE ab 30. Januar live bei BILD.de

Drei WWE-Shows pro Woche für BILDplus-Abonnenten

Berlin (ots)

Ring frei für die besten Wrestler der Welt bei BILD.de. Ab dem 30. Januar 2024 zeigt BILD jede Woche drei Wettkämpfe der WWE (World Wrestling Entertainment) in englischsprachiger Originalfassung. Voraussetzung für den Empfang oder Abruf der Shows ist ein BILDplus-Abo.

Die WWE-Woche bei BILD beginnt jeden Dienstag um 2 Uhr morgens live mit "WWE RAW". Packende Ring-Action mit mitreißenden Stories bietet am Wochenende auch "WWE SmackDown", jeden Samstag live um 2 Uhr morgens. Hier treffen die berühmtesten WWE-Superstars der Welt im Ring aufeinander. Beide Shows sind wöchentlich live bei BILD.de zu sehen und stehen im Anschluss auch als Video zum Abruf bereit. Zusätzlich gibt es bei BILD.de ab Mittwochmorgen auch "WWE NXT" als Video-on-Demand. Hier präsentiert die kommende Generation der WWE Superstars ihr kämpferisches Können. Darüber hinaus können sich die WWE-Fans auf das Premium-Event "Bash in Berlin" freuen, das BILD live am 31. August 2024 zeigt.

