WAZ: NRW-Grüne begrüßen Steinmeier-Votum

Die Vorsitzende der NRW-Grünen, Mona Neubaur, hat die Unterstützung ihrer Partei für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt. Steinmeier habe das Amt bislang mit staatsmännischer Würde und demokratischer Haltung ausgefüllt und in unruhigen Zeiten Verlässlichkeit und Stabilität verkörpert, sagte Neubaur der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe). "Deshalb ist es grundsätzlich gut, dass er für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht und eine Mehrheit der Bundesversammlung hinter sich wissen kann." Für Steinmeiers zweite Amtszeit forderte Neubaur jedoch "eine stärkere Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs" und "mehr demokratische Streitlust". Die Grünen-Spitzen von Partei und Fraktion hatten am Dienstag zur Wiederwahl Steinmeiers in der Bundesversammlung am 13. Februar aufgerufen. Damit gelten fünf weitere Jahre für das Staatsoberhaupt als sicher.

