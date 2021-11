Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: NRW-Grünen-Chefin Neubaur fordert "landesweit 2G"

Essen (ots)

Die Landesvorsitzende der Grünen in NRW, Mona Neubaur, spricht sich angesichts der rapiden Zunahme der Neuinfektionen sowie der steigenden Krankenhausauslastung dafür aus, die Schutzmaßnahmen "signifikant" hochzufahren. "Aus meiner Sicht gehört dazu auch ein landesweit flächendeckendes 2G-Modell beispielsweise für die Gastronomie, Clubs, Diskotheken und Veranstaltungen in Innenräumen", sage Neubaur der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagsausgabe). Zusätzlich sei auch die Wiedereinführung der kostenfreien Bürgertests sinnvoll, "um das Monitoring breiter aufzustellen und Infektionsketten im Zweifel früher unterbrechen zu können". Beides wäre schnell umsetzbar, so Neubaur. Sie sagte weiter: "Ministerpräsident Hendrik Wüst muss jetzt die Möglichkeiten nutzen, die ihm zur Verfügung stehen, und die Maßnahmen zum Schutz aller anpassen. Weiter abzuwarten und die Hände in den Schoß zu legen, wäre definitiv der falsche Weg." Neubaur tritt als Spitzenkandidatin für die Grünen bei der NRW-Landtagswahl 2022 an.

