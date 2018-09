WAZ: Mircos Eltern können mit Verfilmung der Tragödie "gut leben"

Essen (ots) - Die Eltern des 2010 ermordeten Mirco aus Grefrath können mit der Verfilmung der Tragödie "gut leben", wie sie der WAZ in einem Interview erzählt haben. Der ZDF-Film mit dem Titel "Ein Kind verschwindet", der am 22. Oktober um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, sei "ungefähr so geworden", wie sie ihn sich vorgestellt hätten. Im Großen und Ganzen sei alles "nah' an der Realität", sagte Sandra Schlitter der Zeitung. Sie räumte ein, dass sie und ihr Mann anfangs lange überlegt hätten, ob sie den Film unterstützen sollten, der mit echten Namen und Örtlichkeiten arbeitet. Der Mörder des Jungen wurde 2011 wegen Mordes zu einer lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.

