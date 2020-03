Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA)

BVDA sagt Frühjahrstagung ab

Berlin (ots)

Die Frühjahrstagung des Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA) am 2./3. April wird nicht stattfinden. Die Veranstaltung mit rund 300 Teilnehmern wurde aus Vorsicht vor dem Coronavirus heute abgesagt.

"Das Coronavirus wirft immer größere Schatten voraus und die Lage spitzt sich stündlich zu. Wir können heute nicht mehr davon ausgehen, dass sich die Situation in den nächsten Wochen und Monaten entspannen wird. Allein aus gesellschaftlicher Solidarität gebührt es sich, die Warnungen der Experten ernst zu nehmen", erklärte Hauptgeschäftsführer Dr. Jörg Eggers.

Deswegen hat das BVDA-Präsidium entschieden, den Branchengipfel der kostenlosen Wochenzeitungen am 2. und 3. April abzusagen. Die Mitgliederversammlung und die Durchblick-Preisverleihung werden voraussichtlich im Rahmen der BVDA-Herbsttagung am 15./16. Oktober in Düsseldorf/Neuss stattfinden.

Über die Veranstaltung:

Der BVDA veranstaltet jährlich mit der Frühjahrs- und Herbsttagung die größten Events der Anzeigenblattbranche. Für jeweils zwei Tage bietet der Verband Mitgliedern, Experten und Multiplikatoren eine Plattform zur Netzwerkbildung sowie zum Informationsaustausch und Ideentransfer.

Über den Verband:

Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter vertritt als Spitzenorganisation seit seiner Gründung am 3. Juli 1987 die Interessen der Verlage der kostenlosen Wochenzeitungen in Deutschland. Dem BVDA gehören 207 Verlage mit insgesamt 884 Titeln und einer Wochenauflage von 63,6 Millionen Exemplaren an. Damit repräsentiert der BVDA rund 75 Prozent der Gesamtauflage der deutschen Anzeigenblätter. Anzeigenblätter werden bundesweit von mehr als 50 Millionen Menschen über 14 Jahren gelesen.

Pressekontakt:

Michaela Steinhauser

Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V.

+49 30 726298-2822

steinhauser@bvda.de

www.bvda.de

Original-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell