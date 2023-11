The HISTORY Channel

A+E Networks Germany und Sky Deutschland verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft

München (ots)

The HISTORY Channel und Crime + Investigation auch weiterhin bei Sky: Ein mehrjähriger Vertrag regelt die Verbreitung der beiden Sender von A+E Networks Germany über Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit besteht bereits seit mehr als 14 Jahren.

Sky-Kunden haben weiterhin Zugriff auf die aufwendig produzierten Factual-Entertainment-Inhalte der Sender - sowohl linear als auch auf Abruf über Sky Q und WOW bzw. Sky X (Österreich) und Sky Show (Schweiz).

Top-Highlights der nächsten Wochen: Doku-Event-Serie "Imperien der Antike" an Weihnachten auf The HISTORY Channel, die "Woche der Serienmörder" im Januar auf Crime + Investigation

Die TV-Sender von A+E Networks Germany werden auch weiterhin über Sky empfangbar sein. A+E Networks Germany und Sky Deutschland haben einen neuen mehrjährigen Vertrag geschlossen, der die Verbreitung der Factual-Entertainment-Sender The HISTORY Channel und Crime + Investigation (CI) über Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst. Mit der Vereinbarung setzen A+E Networks Germany und Sky ihre bereits seit 2009 bestehende erfolgreiche Partnerschaft fort.

Parallel zur Verbreitung sichert ein weiterer Vertrag die Werbevermarktung der beiden Sender durch das Sky-Deutschland-Tochterunternehmen Sky Media.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatte Sky die Kabel-Verbreitung von The HISTORY Channel ausgebaut. Damit ist The HISTORY Channel für alle Kunden im Sky-Entertainment-Paket über Sky Q via Satellit sowie Kabel und Crime + Investigation im selben Paket via Satellit zu empfangen. Hinzu kommt die Verbreitung über WOW (in Österreich: Sky X), wo beide Sender jederzeit linear gestreamt werden können. Eine Vielzahl der Programmhighlights von The HISTORY Channel und Crime + Investigation steht darüber hinaus auf Abruf über Sky Q und WOW zur Verfügung. In der Schweiz sind The HISTORY Channel und Crime + Investigation mit dem Entertainment Pass von Sky Show empfangbar.

Kathrin Palesch, Geschäftsführerin von A+E Networks Germany: "Seit mehr als 14 Jahren kommen Sky-Kunden im deutschsprachigen Raum in den Genuss der hochwertig produzierten Doku-Inhalte unserer Sender. Ich freue mich sehr, dass wir diese äußerst erfolgreiche, langjährige Zusammenarbeit fortsetzen. Sky-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren dadurch auch weiterhin von den erstklassigen Dokumentationen und True-Crime-Formaten von The HISTORY Channel und Crime + Investigation."

Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer bei Sky Deutschland: "Wir freuen uns auf die Fortsetzung der langjährigen, erfolgreichen Partnerschaft mit A+E Networks. Unseren Kunden können wir damit auch in Zukunft die beiden äußerst beliebten Factual Entertainment Sender anbieten, die unser Portfolio perfekt ergänzen und werthaltiger machen. Zusammen mit unseren Sendermarken bleibt Sky so die erste Adresse für alle Doku-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz."

Zu den Programmhighlights, die demnächst auf The HISTORY Channel zu sehen sein werden, zählen ein Themenschwerpunkt anlässlich des 60. Todestages von John F. Kennedy (am 22. November), die Doku-Serie "Aufstieg und Fall der Konquistadoren" (ab 27. November) und der Doku-Event-Mehrteiler "Imperien der Antike" (24. bis 26. Dezember). Crime + Investigation zeigt die Doku-Reihen "Rätselhafte Kriminalfälle der Geschichte" (ab 7. Dezember) und "Frauen im Todestrakt" (ab 11. Dezember), gefolgt von "Secrets of Penthouse - Sex, Macht, Ausbeutung" (ab 10. Januar) und der "Woche der Serienmörder", einem gemeinsamem Themenschwerpunkt mit Sky Crime (ab 20. Januar).

Weitere Informationen zu A+E Networks Germany, The HISTORY Channel und Crime + Investigation sind unter www.history.de, www.crimeandinvestigation.de und http://presse.aenetworks.de zu finden.

