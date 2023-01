Videoreihe TECHBOOK Basics beantwortet wichtige Technik-Alltagsfragen

TRAVELBOOK

TECHBOOK Basics beantwortet wichtige Technik-Alltagsfragen

Berlin (ots)

Was ist der Unterschied zwischen 4K und UHD? Wie funktioniert Cloud Gaming? Und was kann ich tun, wenn mein Smartphone ins Wasser gefallen ist? All diese und weitere Fragen rund ums Thema Technik beantwortet das Videoformat TECHBOOK Basics.

Nach dem Start im Frühjahr 2022 folgt nun die zweite Staffel von TECHBOOK Basics mit 24 neuen Videos. In dem erfolgreichen Format beantworten die Redakteure Rita Deutschbein, Marlene Polywka und Adrian Mühlroth in kurzen Erklärvideos typische Alltagsfragen rund um Mobilfunk, Gaming, Smart Home und TV. Ergänzend zu den Clips bekommen Leser in den dazugehörigen Artikeln zusätzliche Informationen zu den behandelten Themen.

Alle Videos und Artikel zu TECHBOOK Basics finden Sie hier: https://www.techbook.de/special/basics

TECHBOOK ist eines der führenden Online-Magazine für mobilen Lifestyle und Home Entertainment.

Besucherzahlen zu TECHBOOK.de:

5,96 Mio. Visits im Dezember 2022 (IVW)

2,65 Mio. Unique User im Oktober 2022 (AGOF)

Original-Content von: TRAVELBOOK, übermittelt durch news aktuell