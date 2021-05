EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

EKD-Synodale wählen neues Präsidium/Synode der EKD tagt digital - Themenabend zu "Kirche und Corona"

Mit einem Gottesdienst in der Herrenhäuser Kirche am Donnerstag, 6. Mai 2020, um 18 Uhr, beginnt die 1. Tagung der 13. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). In diesem Gottesdienst werden die Mitglieder der neuen Synode mit Namensaufruf verpflichtet. Die Predigt hält Präses Thorsten Latzel aus der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). Der Gottesdienst kann ebenso wie die weitere Tagung im Livestream auf www.ekd.de/stream verfolgt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die konstituierende Tagung der 13. Synode rein digital statt. Im Fokus steht die Wahl eines oder einer neuen Präses sowie der Vizepräsides und Beisitzer im Präsidium am Sonnabend, 8. Mai, ab 9.30 Uhr. Thematisch werden sich die 128 Delegierten zudem mit "Kirche und Corona" beschäftigen. Hierzu ist ein Themenabend am Freitag, 7. Mai, von 20 bis 22 Uhr geplant.

Das Plenum beginnt am Freitag, 7. Mai, um 17.45 Uhr. Gegen 18.30 Uhr wird Präses Irmgard Schwaetzer den Bericht des Präsidiums der 12. Synode einbringen. Der Bericht des Rates erfolgt durch den EKD-Ratsvorsitzenden, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am Sonnabend, 8. Mai, im Anschluss an die Präses-Wahl.

Alle Informationen zur EKD-Synode finden Sie auf www.ekd.de/synode.

Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 6. bis 8. Mai digital. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 13. Synode aus 128 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. 21,1 Millionen evangelische Christinnen und Christen in Deutschland gehören zu einer der rund 13.500 Kirchengemeinden.

