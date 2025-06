Aufgesang GmbH

Andrew Jovic: BMW Art Guide by Independent Collectors würdigt Düsseldorfer Sammler

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Der Düsseldorfer Kunstsammler Andrew Jovic verbindet Urban Art von Banksy bis Futura mit junger Malerei von Robert Nava, Oli Epp und Vojtech Kovarik. Seine Sammlung zeigt, wie fließend die Grenzen in der Kunstwelt heute geworden sind. Der kuratorisch denkende Sammler findet mit seinem Engagement nun erstmals Eingang in den renommierten "BMW Art Guide by Independent Collectors".

Aus einer frühen Leidenschaft für Urban Art - seine Sammlung umfasst zentrale Werke von Banksy, KAWS, Invader, Shepard Fairey und der Graffiti-Legende Futura - hat sich in den vergangenen Jahren ein kuratierter Sammlungsschwerpunkt entwickelt, der gezielt junge, international aufstrebende Positionen der zeitgenössischen Malerei einbindet. So gehören heute auch Werke von Robert Nava, Oli Epp und Vojtech Kovarik zu seiner Kollektion.

"Ich sehe meine Sammlung als einen Dialog-Raum zwischen Urban Art und Gegenwartskunst", sagt Jovic. "Viele der Künstler, die einst von der Straße kamen, sind heute in führenden Galerien und Museen vertreten. Umgekehrt beeinflussen junge Maler heute bewusst die visuelle Sprache der Urban Art. Diese Übergänge interessieren mich als Sammler und Kurator besonders."

Dabei engagiert sich Jovic auch als Förderer junger Künstler: Durch Ankäufe, Leihgaben für internationale Ausstellungen und Netzwerkarbeit unterstützt er neue Stimmen im Kunstmarkt. "Für mich ist Sammeln kuratorische Arbeit. Es geht um Sichtbarkeit, Vermittlung und Kontextualisierung von Kunst - gerade für die Generation neuer Talente."

Düsseldorf ist dabei bewusst als Standort seiner Sammlung gewählt. "Die Stadt bietet mit ihrer lebendigen Galerienszene und kunstaffinen Öffentlichkeit ideale Voraussetzungen. Ich freue mich, Teil einer dynamischen Düsseldorfer Sammlerszene zu sein, die international anerkannt ist."

Sein Ansatz stößt zunehmend auf Resonanz und Anerkennung: 2025 wurde Andrew Jovic in den renommierten "BMW Art Guide by Independent Collectors" aufgenommen - als einer der wenigen europäischen Sammler mit starkem Fokus auf Urban Contemporary Art. In der Düsseldorfer Ausgabe des Guides steht er in einer Reihe mit Julia Stoschek und Gil Bronner.

Interview- und Presseanfragen an Andrew Jovic sind über die Website ( http://andrewcyberkid.com ) oder Instagram (https://www.instagram.com/cyberkid70/) möglich.

Original-Content von: Aufgesang GmbH, übermittelt durch news aktuell