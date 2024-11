Bibel TV

Bibel TV mit aktueller hochwertiger Serienproduktion zur Hauptsendezeit

Die Serie "The Chosen - Die Auswählten", die von Regisseur und Co-Autor Dallas Jenkins produziert und 2017 ins Leben gerufen wurde, schlägt durch ihre detaillierte und empathische Darstellung der Jünger und Jesu eine Brücke zur heutigen Zeit. Sie lädt ihr Publikum ein, die bekannten Bibelgeschichten im Spiegel der heutigen Welt zu sehen und bietet dadurch Raum für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben. Durch eine ungewöhnliche Finanzierungsform, die auf Fundraising basiert, und durch einen modernen Erzählstil konnte "The Chosen" eine große weltumspannende Fangemeinde aufbauen.

"The Chosen" baut eine Brücke zwischen der Bibel und der heutigen Welt

Im Mittelpunkt der Serie stehen nicht nur die Wunder und Lehren von Jesus, sondern vor allem das persönliche Wachstum und die individuellen Herausforderungen der Jünger sowie anderer Menschen, die Jesus begegnen. Jede Episode gibt Einblicke in ihre Gefühlswelt. So lernen wir Charaktere wie Petrus, Maria Magdalena oder Matthäus aus einer sehr menschlichen Perspektive kennen. Die Inszenierung unterscheidet sich stark von traditionellen Bibeldarstellungen, die oft den Fokus stärker auf die Wunder - und weniger auf die menschlichen Konflikte und die persönliche Entwicklung legen. "The Chosen" stellt daher eine Brücke zwischen biblischen Berichten und modernen Lebensfragen dar und ermöglicht es Zuschauerinnen und Zuschauern, sich in die Charaktere hineinzuversetzen.

Neue Staffeln und kommende Pläne

Mit den neuen Staffeln wird die Erzählung immer komplexer und tiefgründiger, da sie besonders die Herausforderungen zeigt, denen die Jünger in ihrer Mission begegnen: Sie lernen, sich auf ihren Glauben zu stützen, auch wenn Jesus körperlich nicht immer bei ihnen ist. Zukünftige Staffeln werden voraussichtlich das Leben und die Lehren Jesu bis hin zu seiner Kreuzigung und Auferstehung begleiten, womit der Bogen zum Höhepunkt des Neuen Testaments gespannt wird.

Eröffnung mit Staffel 3 - Große Predigt und bewegende Heimkehr

Die Serie startet auf Bibel TV am 16. November mit den ersten zwei Episoden der dritten Staffel: In Folge 1 ("Heimkehr") zieht Jesus mit einer bewegenden Predigt viele Menschen in seinen Bann. In Folge 2 ("Zwei und Zwei") treffen die Jünger auf ihre Familien. Am 23. November folgen die Episoden 3 ("Arzt, heile dich selbst") und 4 ("Sauber" 1/2), in denen Jesus zum jüdischen Neujahrsfest zurückkehrt und für Aufsehen in der Synagoge sorgt.

Die Folgen der vorangehenden Staffeln 1 und 2 von "The Chosen" strahlt Bibel TV jeweils Di. um 21:00 Uhr, Mo.-Fr. um 18:00 Uhr und Sa. um 15:45 Uhr aus.

Hier geht es zum Link des Trailers:

X0043067_11_TheChosen_Allg_St3_V1_sa2015_ID44434.mp4

Talk-Reihe "Grandios" liefert spannende Einblicke

Begleitend zur Serie bietet Bibel TV spannende Hintergrundinformationen: In der Talk-Reihe "Grandios - Zu Gast bei ... The Chosen" berichten u.a. Schauspieler Jordan Walker Ross (Rolle: Kleiner Jakobus) und Drehbuchautor Tyler Thompson von ihren Erfahrungen und geben faszinierende Einblicke in die Produktion. Sendetermine: 23. November, 10:00 Uhr, 27. November, 16:00 Uhr und 29. November, 22:30 Uhr.

