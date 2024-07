Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe erfolgreich: Hotelkette Best Western muss Werbung zu angeblich "klimaneutralen Übernachtungen" ändern

Berlin (ots) - - Neue Daten offenbaren weiterhin dramatischen Zuwachs versiegelter Flächen in deutschen Städten - 190 Städte im Hitze-Check: Ludwigshafen, Heilbronn und Regensburg sind am stärksten versiegelt und bieten gleichzeitig zu wenig Grünvolumen; Detmold, Ratingen und Potsdam weisen den Weg in die ...

mehr