Bibel TV

Bibel TV: Programm-Highlights im August

Der Film-Sommer geht weiter: Auch im zweiten Urlaubsmonat können sich Spielfilmfans auf ein breit gefächertes christliches Filmangebot freuen.

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Bibel TV setzt seine sommerliche Filmoffensive fort. So stehen klassische Themen der Bibel wie "Samson", Dramen wie "Das Widersehen" oder "Ja, ich glaube" ebenso auf dem Spielplan wie die Lebensgeschichte des berühmten Pferdetrainers Jean-Francois Pignon ("Ein Pferd namens Gazelle") oder die muntere Story eines Jungen, der einer großen Versuchung gegenübersteht ("Lügen haben kurze Beine") - beide Filme als Erstausstrahlung auf Bibel TV. Und für alle Urlauber und Urlauberinnen: Auch wenn die Kirchen wieder offen sind - über den Streamingdienst www.bibeltv.de/live-gottesdienste kann man auch von seinem Reiseziel aus mobil und bequem besondere Gottesdienste live verfolgen - wie z.B. aus dem Dom zu Salzburg, dem Kölner oder dem Berliner Dom.

Israelsonntag Gottesdienst

So., 08.08., 13.00 Uhr

"Jesus weint über Jerusalem" (Lukas 19,41-48). Im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes,

der von der Internationalen christlichen Botschaft Jerusalems (ICEJ), einem langjährigen Partner von Bibel TV, durchgeführt wird, steht das Verhältnis zwischen Christen und Juden im Spannungsfeld zwischen Buße und Gedenken. Der Israelsonntag ist Teil des Kirchenjahres in der Evangelischen Kirche Deutschlands und wird elf Wochen nach dem Pfingstfest begangen.

Live-Gottesdienste im Juli auf Bibel TV:

So. 01.08. 10.00 Gottesdienst live aus dem Kölner Dom

So. 08.08. 10.00 Gottesdienst live aus dem Berliner Dom

So. 15.08. 10.00 Gottesdienst live aus dem Würzburger Dom: Maria Himmelfahrt

So. 22.08. 10.00 Gottesdienst live aus dem Kölner Dom

So. 29.08. 10.00 Gottesdienst live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg (mit DGS)

Unser Bibel TV Film- Sommer geht weiter!

Bibel TV Erstausstrahlungen:

Freitag, 20.08.

20.15 Ein Pferd namens Gazelle - Spielfilm, Frankreich 2004 - Mit Jean-Francois Pignon, Sylvie Pignon, Kim Koolenn, Jean-Claude Adelin - Regie: Jean-Fracois Pignon

Jean-Francois bekommt als Junge eine wunderschöne Stute geschenkt und beginnt, mit ihr zu arbeiten - er möchte sie dressieren. Tatsächlich wird er zu einem der berühmtesten Pferdedresseure der Welt, auch wenn sein Weg dorthin ist nicht immer leicht ist. Seine Entscheidung, an Gott zu glauben, verändert nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Mitmenschen. - Der autobiografische Film zeichnet die Lebensgeschichte des berühmten Pferdetrainers Jean-Francois Pignon nach, der hier nicht nur sich selbst spielt, sondern auch Regie führt.

Freitag, 20.08.

20.15 Lügen haben kurze Beine - Spielfilm, USA 2020 - Mit Caleb Milby, Rachel Cameron, Jonathan Bocinsky - Regie: Brett Varvel

Sean ist im Prinzip ein guter Junge. Er hilft seinen Eltern und arbeitet als zuverlässiger Mitarbeiter bei der örtlichen Tankstelle. Er möchte die attraktive Melissa für sich gewinnen, doch ganz anders als er kommt sie aus einem wohlhabenden Elternhaus und ist gewohnt, einige Ansprüche zu stellen. Als Melissa ihn zum Schulball begleiten will, kann Sean sein Glück kaum fassen - und doch stellt ihn dies vor eine große Herausforderung: Wovon soll er sich einen Smoking leihen - und geschweige denn eine Limousine? Als eine Stammkundin im Lotto gewinnt, ohne es zu wissen, gerät Sean in Versuchung ...

Weitere Spielfilm-Highlights

Donnerstag, 05.08.

20.15 Das Wiedersehen - Spielfilm, USA 2018. Mit Drew Waters

Der frühe Tod seiner Frau Jessica wirft den Schriftsteller David aus der Bahn. Er versinkt in seiner Trauer und möchte nur noch allein sein. Angela, eine Freundin von Jessica, soll David etwas von seiner Frau überreichen. Doch vorher muss er Jessicas letzten Wunsch erfüllen: Er soll ein Wochenende mit Freunden verbringen, die er seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. - Drama mit Tiefgang über Schmerz, Trauer und Glauben, nach dem Roman "Silver Birches" des britischen Autors Adrian Plass.

Freitag, 06.08.

20.15 Run the Race - Das Rennen des Lebens - US-Sportdrama, 2018 - Mit Tanner Stine, Kristoffer Paloha, Evan Hofer

Zach ist ein herausragender Athlet. Der gefeierte Football-Spieler arbeitet hart dafür, ein College-Stipendium zu bekommen - denn das ist für ihn und seinen Bruder David das Ticket in ein besseres Leben. Sie sind auf sich allein gestellt, nachdem ihre Mutter gestorben ist und der Vater die Familie verlassen hat. Der Traum der Brüder scheint jedoch durch Zachs schwere Verletzung abrupt zu platzen. Nun muss David sich um ein Stipendium bemühen - auch er ist ein guter Sportler. Nur gemeinsam und ihrem Glauben an Gott können sie es schaffen...

Samstag, 07.08.

20.15 Samson - US-Spielfilm 2018 - Mit Billy Zane ("Titanic"), Taylor James und Rutger Hauer ("Blade Runner")

Er war nicht nur der allererste Superheld, sondern es hat ihn auch tatsächlich gegeben. Schon Samsons Geburt ist ein Wunder, denn seine Mutter konnte eigentlich keine Kinder bekommen. Doch ein Engel kündigte ihr an, dass sie einen Sohn haben wird, der zum Held Israels werde. Der junge Samson interessiert sich jedoch entgegen seiner Berufung vor allem für das andere Geschlecht und verliebt sich in eine attraktive Sklavin des Königs der Philister - den erklärten Feinden Israels. Samsons Ehe verspricht die große Chance für Rallah, den Widerstand der Hebräer endgültig zu brechen.

Donnerstag, 12.08.

Freiheit - US-Spielfilm, 2014 - Mit Cuba Gooding jr., Bernhard Forcher

Der Sklave Samuel Woodward flieht 1856 mit seiner Familie vor dem grausamen Plantagenbesitzer. Während der Reise erzählt seine Mutter die Geschichte des Urgroßvaters, der auf einem Sklavenschiff nach Amerika kam. Während dieser Überfahrt wird das Leben von John Newton, dem Kapitäns des Schiffes, grundlegend verändert. Denn er wird zum Glauben seiner Kindheit zurückgeführt und hinterlässt ein religiös-musikalisches Erbe, das noch viele Generationen nach ihm inspiriert.

Donnerstag, 19.08.

20.15 Sweet Inspirations - kaufe Süßes, tue Gutes - US-Spielfilm, 2019

Als vier Freundinnen erfahren, dass ein örtliches Heim für Frauen und Kinder wegen Geldmangel geschlossen werden soll, eröffnen sie spontan eine Bäckerei in einer alten Pizzeria, die ihrer Kirche gehört. Dort verkaufen sie Cupcakes, die mit Bibelversen dekoriert sind. Allerdings will zunächst niemand ihre Produkte kaufen und auch privat haben sie einige Schwierigkeiten, die ihre Freundschaft, aber auch die Beziehungen zu ihren Familien belasten. Zudem rückt der Termin für die Schließung des Heims immer näher...

Samstag, 21.08.

22.15 Ja, ich glaube - US-Drama 2017, 108 Min.

Ihre Geschichte hat Millionen von Menschen bewegt: Rachel Joy Scott war das erste Opfer der beiden Attentäter, die 1999 während ihres Amoklaufs an der "Columbine High School" insgesamt 13 Menschen und am Ende sich selbst töteten. Dieser Film geht jedoch weit über das tragische Ereignis hinaus: Basierend auf Rachels Tagebuch-Einträgen gewährt er Einblicke in das Leben einer jungen Frau, deren offenes Bekenntnis zu ihrem Glauben sie schließlich das Leben kostete. Gleichzeitig vermittelt er die hoffnungsvolle Botschaft, dass wir die Welt verändern können, wenn wir unser Leben voll und ganz Jesus Christus anvertrauen.

Samstag, 28.08.

20.15 Die Liebe, die heilt - Professor Moscati, Arzt und Engel der Armen - Spielfilm, Italien 2007 - Mit Kasia Smutniak, Ettore Bassi, Giuseppe Fiorello

Neapel, Anfang des 20. Jahrhunderts: Giuseppe Moscati und sein Freund Giorgio Piromallo sind zwei frisch approbierte Ärzte, die ihren ersten Job im Krankenhaus suchen. Doch Giuseppe fällt es schwer, sich an die vorgegebenen Regeln anzupassen und widmet seinen Patienten mehr Zeit, als vorgesehen.

Für junge Christen: Show & Talk

Sonntag, 15.08.

20.15 Late Light Show: August 2021

Mitch, Anton und Tim präsentieren zusammen mit ihren Gästen in Studiospielen und Außenbeiträgen positiven Lifestyle und zeigen, was Glaube an Gott für sie persönlich bedeutet. Die "Late Light Show" wurde von der überkonfessionellen Missionsbewegung "Campus für Christus" und seinem Dienst "Shine Deutschland" entwickelt und wird einmal im Monat auf Bibel TV ausgestrahlt.

Mittwoch, 25.08.

21.15 REAL TALKS - die Show mit Flo Stielper

Florian Stielper spricht mit Gästen, die über ihren Glauben berichten. Dazu gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm.

Serien und Reihen

Der Krimi mit christlicher Botschaft auf Bibel TV

Immer freitags 22.00 Uhr mit je zwei Folgen (27.08: 3 Folgen)

Ab 06.08.: Smoketown - Nach einem schockierenden Mord in "Smoketown" widmen sich drei Menschen dem Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit, Armut und Rassismus in der benachbarten Vorstadt. Das Team aus dem stellvertretenden Polizeichef (Michael Shenefelt), einer Reporterin (Viviana Chavez) und einem jungen Mädchen (Chelsea Brooks) setzt sich in diesem Mordfall mit außergewöhnlichem Engagement und aus innerer Überzeugung für kulturelle Vielfalt und die Rechte Benachteiligter ein.

06.08. "Mutterseelenallein" und "Ein sicherer Ort"

13.08. "Heimkehr" und "Gegen den Sturm"

20.08. "Selbstschutz" und "Friede"

27.08. "Schutzengel", "Augen, um zu sehen" und "Für alle mit offenen Augen ..."

Was du nicht siehst - Reisedokumentation

Immer samstags, 17.00 Uhr

Die französische Journalistin Sophie Massieu ist blind und erkundet die Welt auf ihre ganz persönliche Weise. Mit ihrem Hund Pongo bereist sie alle Kontinente und besucht viele interessante Orte rund um den Globus. Zuschauerinnen und Zuschauer lernen so eine neue Perspektive kennen - und die Welt "mit anderen Augen" zu sehen.

07.08. Kanada und Budapest

14.08. Polen und Kappadokien, Türkei

21.08. Griechenland und Bulgarien

28.08. Venedig und Hamburg

Bibel TV Das Gespräch - Moderator: Wolfgang Severin

Menschen mit ungewöhnlichen Biografien teilen in dieser Gesprächsreihe interessante Aspekte ihres Lebens und ihre Erfahrungen mit ihrem Glauben und mit Gott.

Immer montags 21.50 Uhr (Wdh. Di. 11.30 Uhr)

02.08. Christel Eggers: Trauma Überwindung - die Seele atmet auf -Zweimal wurde Christel Eggers von einer psychisch kranken Frau angegriffen, der sie bis dahin als Seelsorgerin zur Seite stand. Ein traumatisches Ereignis - Gott konnte Christel Eggers Hoffnung geben.

09.08. Henok Worku: Jung Sterben - Ganze Sache mit Jesus. Henok Worku erschien bei seinem Nahtoderlebnis die Stimme Gottes.

16.08. Kevin Neumann: Gottesbegegnung mit Musik - HipHop und Rap-Musik verbindet man nicht zwingend mit Gott oder Jesus - schon allein der Texte wegen. Sie scheinen nur schwer mit dem christlichen Glauben vereinbar zu sein. Doch Lobpreis geht mit jeder Art von Musik. Im Gespräch mit Moderatorin Bente Rathjen spricht Rapper Kevin Neumann über seinen Weg zum Glauben - und wie er seine Beziehung zu Gott auch in seiner Musik verarbeitet.

23.08.Bernd Hock: Immer im Rampenlicht - Er kam mit verkürzten Armen und deformierten Händen auf die Welt. Seine Eltern und Lehrer erkannten allerdings schon früh sein Talent zum Entertainer. Als Kabarettist bringt Bernd Hock die Menschen zum Lachen und blickt dabei mit viel Humor und Lebensfreude auf seine eigene Geschichte: Das Leben mit einer Körperbehinderung, die Arbeit als Heilpraktiker für Psychotherapie und Gottes Begleitung in allen Phasen.

30.08. Damaris Kofmehl: Kämpferseele - Wie Gott Geschichten schreibt. Die Autorin Damaris Kofmehl ("Kämpferseele - die Stürme meines Lebens") hat ihr turbulentes Leben in zahlreichen Büchern verarbeitet. Geleitet wurde sie von Gott.

Naturdokumentationen

Tiere in freier Wildbahn haben über Jahrtausende ihre eigenen Regeln des Zusammenlebens entwickelt. Doch je mehr der Mensch in ihre Reviere vordringt, umso mehr müssen sie sich auch an neue Lebensbedingungen anpassen.

Immer mittwochs, 20.15 Uhr

04.08. Tierisch Wohnen - 1. Das Nest: Vögel bauen wahre Wunderwerke der Natur, um ihre Jungen erfolgreich aufzuziehen. Eine Anforderung: ihre Nester müssen gegen Feinde möglichst gut geschützt sein.

11.08. Tierisch Wohnen - 2. Die Lage: Biber brauchen den richtigen Standort, um ihr Leben zu sichern. Daher ist die Standortwahl für sie wichtig!

18.08. Tierisch Wohnen - 3. Die Nachbarschaft: Alleinerziehend, Kernfamilie oder

Clan: das gibt es auch im Tierreich.

25.08. Wildes Brasilien - der zerbrechliche Wald. Entlang der Ufer des Iguazú leben

außergewöhnliche Tiere, die nur dort zu finden sind.

Live Gottesdienste im August auf der Bibel TV Live-Plattform -

eine Auswahl

www.bibeltv.de/live-gottesdienste

01.08. 10.00 Heilige Messe, Erzdiözese München Freising

01.08. 09.00 Kinderkirche. Elim Kirche, Hamburg

02.08. 07.00 Heilige Messe, Dom zu Salzburg, Österreich

03.08. 08.00 Heilige Messe, Kölner Dom

07.08. 18.00 Abendmesse, Stadt- und Marktkirche St. Lamberti, Münster

08.08. 10.00 Gottesdienst, Ev. Gemeinde Christuskirche Meran, Tirol

13.08. 17.30 Rosenkranz. Röm.-kath. Kirchengemeinde Leimen-Nußloch-Sandhausen

14.08. 18.00 Domvesper, Berliner Dom

17.08. 19.00 Bible Studies, New Life Church, Düsseldorf

19.08. 18.25 Heilige Messe, Freiburger Münster

22.08. 10.00 Gottesdienst, ICF Berlin

22.08. 11.00 Gottesdienst, Gospel Forum Stuttgart

23.08. 20.00 Bible Study. HOPE & LIFE Church, Schweiz

29.08. 10.00 ICF Kids Wusel, ICF Berlin

...und viele weitere Übertragungen

Weiterführende Links:

Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:

http://www.bibeltv.de/presse

oder in der Bibel TV Presselounge:

https://presse.bibeltv.de/index.php

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

www.bibeltv.de

Original-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell