Bibel TV

"Anne with an E": Hochgelobte kanadische Dramaserie feiert deutsche Free-TV Premiere im Herbst auf Bibel TV

Sendestart: Donnerstag, 22. Oktober 2020, 20.15 Uhr

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Anne, die mutige, kluge und manchmal naseweise 13-jährige Titelfigur des Jugendromans "Anne of Green Gables" von Lucy Maud Montgomery hat schon Generationen berührt und soll einst sogar Astrid Lindgren zu ihrer Pippi Langstrumpf inspiriert haben. Bibel TV präsentiert die von Publikum und Kritik gleichsam hochgelobte kanadische Dramaserie "Anne with an E" ab dem 22. Oktober 2020 um 20.15 Uhr nun erstmals im deutschen Free-TV! Der christliche Sender zeigt alle 3 Staffeln (27 Folgen) ab dem Herbst immer donnerstags ab 20.15 Uhr und in der Wiederholung am Samstag ab 16.30 Uhr.

Wie bereits zahlreiche frühere Verfilmungen, basiert "Anne with an E" auf Montgomerys Roman aus dem Jahr 1908. Erzählt wird die Coming-of-Age-Story über die Außenseiterin Anne Shirley, die trotz zahlreicher Herausforderungen für Akzeptanz, ihren Platz in der Welt und um Liebe kämpft.

Verfilmt wurde Anne Shirleys Geschichte zuletzt 2017 als Serie für den kanadischen Sender CBC nach einem Drehbuch der Emmy-Gewinnerin Moira Walley-Beckett ("Breaking Bad"). Der Star-Autorin gelang es, die Erlebnisse der jungen Anne, die als Waisenkind zum Geschwisterpaar Matthew und Marilla Cuthberth kommt, nah an der Romanvorlage, aber verknüpft mit zahlreichen aktuellen Themen wie Gleichberechtigung, Diskriminierung und Frauenpower zu erzählen.

Die überzeugende Darstellung der "Anne with an E", die von der talentierten irisch-kanadischen Schauspielerin Amybeth McNulty gespielt wird, berührte bereits Millionen. Begeistert verfolgte das Publikum die Ausstrahlung in Kanada bei CBC und weltweit im Angebot des Bezahlsenders Netflix.

"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, eine inhaltlich, aber auch produktionstechnisch sehr hochwertige Erstausstrahlung auf Bibel TV zeigen zu können", freut sich Beate Busch, stellvertretende Geschäftsführerin von Bibel TV, "wir hoffen, so viele neue Zuschauer, ob jung oder alt, gläubig oder dem Glauben fernstehend, mit guter Unterhaltung erreichen zu können."

Die Serie hat 1,4 Millionen Follower bei Instagram, Abrufe und Likes bei Facebook in gleicher Höhe - "Anne with an E" zieht die Zuschauer in ihren Bann. Ab 22. Oktober nun endlich auch im deutschen Free-TV, jeweils 2 Folgen donnerstags ab 20.15 Uhr (Wiederholung samstags 16.30 Uhr) auf Bibel TV.

Weiterführende Links:

Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:

http://www.bibeltv.de/presse

oder in der Bibel TV Presselounge: https://presse.bibeltv.de/index.php

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

Pressekontakt:

Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

E-Mail: presse@bibeltv.de

Original-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell