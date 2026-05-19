Knorr

Unilever und Versuni bündeln Kompetenzen: Knorr Airfryer Fixe und Philips Airfryer im Fokus gemeinsamer Partnerschaft

Knusprige, leckere und schnelle Alltagsgerichte für den Airfryer

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Hamburg (ots)

Unilever Deutschland bringt mit den neuen Knorr Airfryer Fixe eine speziell für die Zubereitung in der Heißluftfritteuse entwickelte Produktreihe auf den Markt. Flankiert wird der Launch von einer strategischen Partnerschaft mit Versuni - dem globalen Lizenznehmer von Philips Domestic Appliances und Unternehmen hinter den bekannten Philips Airfryern. Passend dazu erweitert Versuni seine Produktpalette um zwei neue Philips Steam Airfryer. Mit dieser Kooperation reagieren die Partner auf einen der am schnellsten wachsenden Kochtrends in Europa und unterstützen Konsument*innen dabei, im Alltag unkompliziert leckere und abwechslungsreiche Mahlzeiten zuzubereiten.

Heißluftfritteusen sind inzwischen fester Bestandteil vieler Küchen: Schätzungen zufolge besitzen bereits rund 44 % der deutschen Haushalte einen Airfryer. Allein zwischen 2019 und 2024 ist der Absatz um rund 25 % gestiegen. Zudem nutzen rund 85 % der Besitzer*innen ihr Gerät mindestens einmal pro Woche. Versuni bietet den passenden Airfryer für jedes Konsumentenbedürfnis - vom kompakten Single Basket Airfryer bis hin zu den neuen Philips Steam Airfryern mit Megabasket für große Familienportionen.

Knorr Airfryer Fix: Genuss und Gelinggarantie in Minuten

Mit der neuen Knorr Airfryer Fix Range bringt Knorr fünf speziell entwickelte Varianten auf den Markt:

Chicken Nuggets

Kartoffelecken

Cheesy Blumenkohl

Mediterrane Hackbällchen

Hähnchen Döner Style

Alle Produkte sind darauf ausgelegt, typische Herausforderungen beim Airfryer Kochen zu lösen - etwa zu wenig Geschmack, trockene Ergebnisse oder zu wenig Knusprigkeit.

Das Ergebnis: Außen crunchy, innen saftig - in wenigen Minuten und mit minimalem Aufwand.

Damit knüpft Knorr an seine lange Tradition an: Bereits seit der Gründung im Jahr 1838 steht die Marke für einfachen Zugang zu gutem Geschmack und unterstützt Menschen weltweit dabei, jeden Tag mit Freude zu kochen.

Hellmann's ergänzt das Airfryer Erlebnis

Ebenfalls Teil der Partnerschaft ist Hellmann's. Mit seinen vielfältigen Saucen lädt die Marke dazu ein, Airfryer Gerichte vielfältig abzurunden und zu individualisieren - ob als Dip zu knusprigen Snacks oder als Topping zu herrlich leckeren Gerichten. Mit den Hellmann's Ranches Classic und Spicy und der neuen Mayonnaise "die Cremige" entsteht ein Genusserlebnis rund um die Heißluftfritteuse.

Starke Marken, gemeinsames Ziel

Im Rahmen der europaweiten Partnerschaft bündeln Unilever Foods und Versuni ihre Kompetenzen: Knorr und Hellmann's bringen tiefgehende Geschmacksexpertise ein, während Versuni mit innovativer Airfryer-Technologie Maßstäbe im Bereich Home Cooking setzt. Mit der neuen Philips Steam Airfryer Range hebt Versuni diese Kompetenz auf das nächste Level: Die Kombination aus Heißluft und Dampf ermöglicht besonders saftige Ergebnisse bei maximalem Geschmack - und schafft die perfekte Bühne für hochwertige Zutaten und Rezepte von Knorr und Hellmann's.

Gemeinsam wollen die Partner Millionen von Hobbyköch*innen inspirieren - durch co kreierten Content, Rezeptinspirationen in der Home-ID App oder auf Knorr.de, aktivierende Handelsmaßnahmen sowie eine einheitliche Kommunikation am Point of Sale und in digitalen Kanälen.

Verfügbarkeit

Die Knorr Airfryer Fix Produkte sind seit KW 14 bei flächendeckend im Handel verfügbar. Der Launch wird begleitet von digitaler Rezept und Kochinspiration, Social Media Aktivierungen sowie In Store Kommunikation, um Konsument*innen gezielt an den Airfryer Regalen zu inspirieren.

Die Philips Steam Airfryer sind ab sofort im Handel erhältlich: Philips Steam Airfryer 5000 Series (Single Basket), NA547; Philips Steam Airfryer 5000 Series Dual Basket (NA555) und Philips Steam Airfryer 5000 Series mit Megabasket (NA565). https://www.home-appliances.philips/de/de/u/kitchen-appliances/airfryers

Über Unilever

Unilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 3,7 Milliarden Verbraucher*innen genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 96.000 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von 50,5 Milliarden Euro.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.unilever.de.

Über Versuni

Versuni hat sich dem Leitgedanken "Turning Houses into Homes" verschrieben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass ein Zuhause mehr ist als nur ein Haus. Als Markenhaus für Haushaltsgeräte vertreibt Versuni: Philips, Philips Baristina, Philips Walita, Preethi, Senseo, L'OR-Barista, Saeco and Gaggia. Mit mehr als 900 Patenten umfasst das Portfolio von Versuni die Bereiche Küchengeräte, Kaffee, Klima, Kleider- und Bodenpflege. Philips, Saeco und Gaggia Produkte werden unter Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. verkauft.

Zu den Produkten der Marke Philips gehören der Philips Airfryer, die Espressomaschine mit LatteGo, die Steamer, Luftreiniger und der Nass-Trockensauger AquaTrio. Versuni hat seinen Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden und verfügt über Innovations-, Produktions- und Vertriebszentren auf der ganzen Welt - mit einer Präsenz in über 100 Ländern. Seine Produktpalette entspricht den EcoDesign-Anforderungen und spiegelt das Engagement des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit wider.

Mehr über Versuni: www.versuni.com

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