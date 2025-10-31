PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 03.11.2025 bis 07.11.2025

Wiesbaden (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

Montag. 03.11.2025

  • (Nr. 393) Frauen in Führungspositionen, Jahr 2024 (Qualität der Arbeit 2025)
  • (Nr. N062) Legehennenbestand, Geflügelzuchtbetriebe, Geflügeltiere und Geflügelschlachtung, August 2025 und Jahre 2023/2024

Dienstag, 04.11.2025

  • (Nr. 394) Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, Jahr 2024
  • (Nr. 45) Zahl der Woche: Preise für Kfz-Versicherung und Pkw-Reparatur, September 2025

Mittwoch, 05.11.2025

  • (Nr. 395) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2025
  • (Nr. 396) Umsatz im Dienstleistungsbereich, August 2025

Donnerstag, 06.11.2025

  • (Nr. 397) Produktionsindex, September 2025
  • (Nr. 398) Krankenhäuser: Behandlungsfälle und -dauer, Bettenausstattung und -auslastung sowie Personal, Jahr 2024

Freitag, 07.11.2025

  • (Nr. 399) Außenhandel, September 2025
  • (Nr. 400) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Oktober 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

