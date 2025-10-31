Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 03.11.2025 bis 07.11.2025

WIESBADEN (ots) - - Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren sinkt im zweiten Jahr in Folge, Betreuungsquote steigt dennoch auf 37,8 % - Erstmals sinkt auch die Gesamtzahl der betreuten Kinder, demgegenüber weiterhin Zuwachs bei Kitas und Beschäftigten - Zahl der Tagesmütter und -väter geht im fünften Jahr in Folge zurück Die Zahl der Kinder unter drei Jahren ...

mehr