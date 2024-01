iglo Deutschland

iglo Green Cuisine taucht zum Jahresstart in den australischen Dschungel ein

Spannende Werbepartner-Einbindung in das RTL-Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Hamburg

iglo ist mit seiner Sub-Marke Green Cuisine offizieller Werbepartner von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Premiere: Dr. Bob wird erstmals Werbegesicht für iglo Green Cuisine

Veganosaurus "Greeny" als Synonym für Spaß an pflanzlicher Ernährung

Es gibt immer etwas zu entdecken - auch in dem bekannten TV-Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Denn dieses Jahr macht sich auch Veganosaurus "Greeny" bereit für den australischen Dschungel und präsentiert gemeinsam mit dem Dschungel-Kultstar "Dr. Bob" einen unterhaltsamen Werbespot rund um die iglo Green Cuisine veganen "Chicken" Dinos. Der Spot leitet auf der Pre-Split-Position den Werbeblock ein und garantiert so volle Aufmerksamkeit in der Zielgruppe.

Aufmerksamkeitsstarke Platzierung mit Augenzwinkern

Premiere für das Werbeformat "Dr. Bob empfiehlt": Mit dem sogenannten Empfehlungs-Split wird Dr. Bob erstmals zum temporären Werbegesicht für iglo Green Cuisine. In einem passenden Dschungelcamp-Setting empfiehlt er die veganen Dino-Nuggets gemeinsam mit dem Green Cuisine Dino "Greeny". Der Spot ist mit der ikonischen Stimme von Dr. Bob originalvertont und wird - wie in der Sendung üblich - parallel von einer Off-Stimme ins Deutsche übersetzt. So entsteht das typische "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Ambiente, das den Spot authentisch in das Sendungsumfeld einfügt. Der Werbespot wird über die gesamte Staffel zu sehen sein - darunter auch in der Eröffnungsshow sowie im Finale.

Veganosaurus "Greeny" vermittelt Freude an pflanzlicher Ernährung

Der im vergangenen Jahr gelaunchte Dino "Greeny" hat sich mittlerweile zu einem prägnanten Marken-Charakter von iglo Green Cuisine entwickelt und steht für Spaß an pflanzlicher Ernährung. Auch in der diesjährigen Veganuary-Kampagne hält "Greeny" eine zentrale Rolle inne und zeigt, wie vielfältig und lecker die pflanzliche Produktwelt sein kann. Über das gesamte Jahr hinweg nimmt der Veganosaurus alle Gewohnheitstiere, Zögerer und Neugierigen an die Hand und startet in neue Abenteuer. Denn gemeinsam Neues entdecken ist ganz leicht und bringt richtig viel Spaß! Das zeigt auch die unterhaltsame Einbindung in die diesjährige Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

