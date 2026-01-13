Pharma Deutschland e.V.

Elektronische Patientenakte erfüllt Versprechen der Digitalisierung des Gesundheitssystems bisher nicht

Ein Jahr nach dem Start der Elektronischen Patientenakte ist das Angebot breit bekannt, wird aber nur wenig genutzt

Ein Jahr nach dem Start der elektronischen Patientenakte (ePA) hat nahezu jede gesetzlich versicherte Person in Deutschland die Möglichkeit, das neue digitale Angebot zu nutzen - doch nur ein kleiner Teil nutzt die ePA tatsächlich im Alltag. Nach einer aktuellen Civey-Umfrage im Auftrag von Pharma Deutschland kennen zwar rund 80 Prozent der Menschen die ePA, aber nur knapp 20 Prozent haben sie bislang verwendet. Damit bleibt ein zentrales Versprechen der Digitalisierung im Gesundheitswesen unerfüllt: Patientinnen und Patienten spüren die Vorteile der ePA und den Nutzen ihrer Daten noch viel zu selten unmittelbar.

Dabei fällt auf, dass die Nutzung der ePA nicht über alle Bevölkerungsgruppen gleich verteilt ist. Besonders deutlich werden die Unterschiede beim Blick in die Detailergebnisse der Civey-Umfrage: Am intensivsten nutzen unter den Befragten junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren die ePA - in dieser Gruppe hat bereits gut jede bzw. jeder Vierte die elektronische Akte eingesetzt (28,7 Prozent). Überdurchschnittlich aktiv sind zudem Menschen in Ostdeutschland (24,0 Prozent Nutzungsanteil gegenüber 17,8 Prozent im Westen) sowie Männer (22,1 Prozent im Vergleich zu 15,1 Prozent bei Frauen).

"Die ePA ist technisch da, aber im Alltag noch nicht angekommen", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Solange nur eine Minderheit die ePA aktiv nutzt, verschenken wir Chancen: für bessere Diagnosen, sicherere Arzneimitteltherapien und eine Medizin, die wirklich aus den Erfahrungen von Millionen Patientinnen und Patienten lernt." Brakmann betont: "Je stärker die ePA genutzt wird, desto mehr kommt der Mehrwert der Sekundärnutzung direkt bei den Menschen an - von innovativen Medikamenten bis hin zu maßgeschneiderten Versorgungsangeboten."

Die ePA hat das Potenzial, den Umgang mit der eigenen Gesundheit deutlich einfacher zu machen. Wenn Arztbriefe, Laborwerte und Medikationspläne strukturiert in der ePA vorliegen, müssen Patientinnen und Patienten ihre Krankengeschichte nicht bei jedem Arztbesuch neu erzählen, Fachpraxis, Klinik und Apotheke können auf denselben Informationsstand zugreifen.

Vollständige Informationen in der ePA helfen auch behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Apothekerinnen und Apothekern, Wechselwirkungen und Risiken besser zu erkennen. Hinzu kommt, dass pseudonymisierte ePA-Daten Forschung und Versorgung spürbar voranbringen können. Sie ermöglichen es, Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln unter realen Versorgungsbedingungen besser zu verstehen und neue, passgenauere Therapien zu entwickeln. So können Dosierungen, Wirkstoffkombinationen und begleitende Angebote zukünftig stärker an individuelle Risikoprofile angepasst werden.

Die Pharmabranche entwickelt dafür nicht nur neue Medikamente, sondern auch digitale Services und Therapiebegleitungen, die auf einer soliden Datenbasis beruhen und Patientinnen und Patienten konkret unterstützen.

Im Auftrag von Pharma Deutschland führt das Meinungsforschungsinstitut Civey seit Januar 2025 ein kontinuierliches Live-Monitoring zur individuellen medizinischen Versorgungssituation sowie zu Erfahrungen im Kontext pharmazeutischer Themen durch. Die Anzahl der Antworten, die stellvertretend für die Grundgesamtheit in der Stichprobe zur Berechnung des repräsentativen Ergebnisses berücksichtigt werden, liegt bei 5.000 Befragten. Die erhobenen Daten werden nach den sechs Landesverbänden von Pharma Deutschland differenziert analysiert. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die angegebene Grundgesamtheit. Für die Berechnung regionaler Ergebnisse nutzt Civey Small-Area-Methoden mit einem Echtzeit-Modell. Dazu werden die Ergebnisse auf Basis einer modellbasierten, statistischen Methode für kleine Datenräume erhoben. Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

