Pharma Deutschland e.V.

Selbstmedikation gestärkt: Azelastin/Fluticason-Nasenspray bald rezeptfrei erhältlich

Pharma Deutschland begrüßt die Erweiterung der Selbstbehandlungsmöglichkeiten bei Allergien

Berlin (ots)

Anlässlich der Veröffentlichung der 22. Verordnung zur Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung im Bundesgesetzblatt begrüßt Pharma Deutschland die nun rechtskräftige Entlassung der Kombination aus Azelastin und Fluticason zur nasalen Anwendung aus der Verschreibungspflicht. Mit dieser Entscheidung wird die Selbstmedikation in Deutschland weiter gestärkt und der Zugang zu einer wirksamen Therapieoption für Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer saisonaler allergischer Rhinitis erleichtert.

Patientinnen und Patienten, bei denen eine Monotherapie mit einem intranasalen Antihistaminikum oder einem Glukokortikoid nicht ausreichend wirksam ist, erhalten so einen niedrigschwelligen Zugang zu einem bewährten Kombinationspräparat. Die Entscheidung trägt den positiven Erfahrungen mit den Einzelsubstanzen, die bereits rezeptfrei erhältlich sind, Rechnung und folgt der Empfehlung des Sachverständigenausschusses für Verschreibungspflicht vom Juli 2024.

Gerade für die betroffene Patientengruppe ist die qualifizierte Beratung in der Apotheke vor Ort von besonderer Bedeutung, denn Apothekerinnen und Apotheker bieten Allergikerinnen und Allergikern wertvolle Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Arzneimittels und der korrekten Dosierung sowie beim Umgang mit möglichen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen.

Dr. Elmar Kroth, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Pharma Deutschland, begrüßt die Entscheidung: "Die Rezeptfreiheit von Azelastin/Fluticason ist ein wichtiger Schritt für die Versorgung von Allergikerinnen und Allergikern und unterstreicht erneut den Wert der Selbstmedikation. Patientinnen und Patienten erhalten so einen schnelleren und niedrigschwelligeren Zugang zu einer wirksamen Therapie und profitieren gleichzeitig von der fachkundigen Beratung in der Apotheke."

Pharma Deutschland sieht in der Freistellung von Azelastin/Fluticason einen wichtigen Schritt zur Modernisierung der Gesundheitsversorgung und wird sich weiterhin für den verantwortungsvollen Ausbau der Selbstmedikation einsetzen.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

