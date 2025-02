Pharma Deutschland e.V.

Pharma Deutschland warnt vor gefährlicher TikTok-Challenge

Jugendliche animieren sich auf Social Media zu missbräuchlichem Konsum von Paracetamol

Berlin

Unter dem Namen "Paracetamol Challenge" führen sich Jugendliche überdurchschnittlich hohe Mengen an Paracetamol zu und dokumentieren dies in Sozialen Medien wie TikTok. Ziel ist es, eine möglichst hohe Dosis zu überleben.

Der Trend kommt ursprünglich aus den USA und verbreitet sich derzeit in Belgien und der Schweiz. Die aktuelle "Paracetamol Challenge" reiht sich in eine Folge von gefährlichen Mutproben ein, von denen bereits einige tödlich endeten.

Pharma Deutschland warnt vor der Teilnahme an dieser lebensgefährlichen Challenge. Dr. Elmar Kroth, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Pharma Deutschland, äußert sich besorgt: "Wir möchten ganz deutlich vor einem missbräuchlichen Konsum von Paracetamol warnen. Paracetamol ist ein sicheres und gut verträgliches Schmerzmittel - bei ordnungsgemäßer Dosierung. Wenn diese mutwillig um ein Vielfaches überschritten wird, kann dies die Leber irreparabel schädigen oder zum Tod führen."

Die Gefahr besteht zusätzlich darin, dass erst 24 bis 48 Stunden nach einer Überdosierung des Arzneimittels Beschwerden auftreten, die auf eine Leberschädigung hinweisen. Dann kann es für die Anwendung eines Gegenmittels bereits zu spät sein; vielfach hilft dann nur noch eine Lebertransplantation.

Apotheken sind dazu angehalten, bei der Abgabe von Paracetamol an Jugendliche besonders wachsam zu sein.

Pharma Deutschland setzt sich für die sichere und verantwortungsvolle Anwendung aller Medizinprodukte sowie aller rezeptpflichtigen und rezeptfreien Arzneimittel ein.

