Pharma Deutschland: Umfrage zeigt Rekordhoch bei Vertrauen in Apotheken / 92 Prozent der Bevölkerung vertrauen Apotheken - ein entscheidender Faktor für die Gesundheitsversorgung

Eine aktuelle repräsentative Umfrage von Pharma Deutschland belegt das außerordentlich hohe Vertrauen der Bevölkerung in Apotheken. "Es ist auf einem Rekordhoch", betont Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Gegenüber Oktober 2023 ist es noch einmal angestiegen und liegt nun bei 92 Prozent und damit nahezu gleichauf mit dem Vertrauen in Ärztinnen und Ärzte. Das zeigt eindrucksvoll, wie sehr die Menschen die Kompetenz und Beratung in Arztpraxen und Apotheken schätzen."

Die Umfrage zeigt auch, dass zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) rezeptfreie Arzneimittel in einer Apotheke vor Ort kaufen, während ein Fünftel (20 Prozent) Versandapotheken nutzt. Besonders bei jungen Menschen ist das Vertrauen hoch: Bei den 18-29-Jährigen kaufen mehr als drei von vier Personen (77 Prozent) ihre rezeptfreien Arzneimittel in der Apotheke vor Ort. "Der direkte Patientenkontakt und das persönliche Gespräch sind entscheidend für das hohe Vertrauen", erklärt Brakmann. "Dies spiegelt sich auch in der wachsenden Akzeptanz von Impfangeboten in Apotheken wider. Wir sehen hier großes Potenzial, die Impfquoten in der Bevölkerung zu verbessern und gleichzeitig die Ärzteschaft zu entlasten."

Die Umfrageergebnisse unterstreichen die Bedeutung eines flächendeckenden Netzes von Apotheken mit qualifizierten Fachkräften. "Apotheken sind unverzichtbar für eine sichere Arzneimittelversorgung. Sie stehen für gelebten Verbraucher-schutz", betont Brakmann. "Eine niedrigschwellige, wohnortnahe und fachkundige Unterstützung bei der Selbstmedikation wird so ermöglicht. Das entlastet nicht nur das Gesundheitssystem, sondern stärkt auch die Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten."

Pharma Deutschland setzt sich dafür ein, dass die bewährten Strukturen der Apotheken erhalten und zukunftsfähig gestaltet werden.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

