El Cartel Media

PENNY wird VOD-Sponsor der dritten Staffel "Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Lebensmitteldiscounter vereinbart umfassende Kooperation

VOD-Sponsoring, Triple-Cut-Ins, Addressable-TV und Pre-Rolls

Start der Partnerschaft zur Staffelhalbzeit von "Kampf der Realitystars"

Der Lebensmitteldiscounter Penny wird VOD-Sponsor der aktuellen Staffel von "Kampf der Realitystars". RTLZWEI-Vermarkter EL CARTEL MEDIA vereinbarte eine weitreichende Partnerschaft, die sich auf das Digitalangebot bei RTL+ konzentriert und ab sofort startet.

Als VOD-Sponsor wird Penny reichweitenstark eingebunden: Vereinbart wurden ein Addressable-TV-Switch-In-Spot, der bei Smart TVs platziert wird. Nutzerinnen und Nutzer der entsprechenden Geräte wird hier ein redaktionell eingebetteter Spot ausgespielt. Darüber hinaus umfasst die Kooperation Pre-Rolls, die im RTL+-Premium-Bereich vor jedem Videostart einer Folge integriert werden. Weiterhin sicherte sich der Lebensmitteleinzelhändler fünf Triple-Cut-Ins für die verbleibenden fünf Folgen der Staffel im linearen TV und ist so über alle Verbreitungswege vertreten.

Marcus Haus, Bereichsleiter Marketing, PENNY Markt GmbH: "Zum Start unserer bundesweiten Kampagne zu unserer Eigenmarke PENNY schaffen wir durch das reichweitenstarke und auch digital erfolgreiche Format Relevanz und Aufmerksamkeit. Wir freuen uns daher sehr, mit EL CARTEL MEDIA ein passgenaues Maßnahmenpaket vereinbart zu haben."

Martin Wendler, Leiter Crossmedia & Kooperationen EL CARTEL MEDIA: "Mit 'Kampf der Realitystars' sichert sich Penny eine der gefragtesten Marken im deutschen Entertainment-TV. Der Mix aus crossmedialer Integration und VOD-Sponsoring erlaubt es dem Kunden, bei einem der erfolgreichsten RTLZWEI-Formate prominent präsent zu sein. Wir blicken daher zuversichtlich auf die kommenden Wochen und die gemeinsame Partnerschaft."

"Kampf der Realitystars" wird von der Banijay Germany GmbH produziert.

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Über EL CARTEL MEDIA:

EL CARTEL MEDIA ist der Vermarkter von RTLZWEI. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTLZWEI eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zum Portfolio gehören außerdem sämtliche Werbeflächen und Branding-Möglichkeiten in den Studios von McFIT, Europas Nr. 1 im Fitnessmarkt, sowie die eigene Influencer- und Künstler/innen-Agentur La Familia Artists. EL CARTEL MEDIA bietet der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.

Über PENNY:

PENNY erzielte 2021 allein in Deutschland mit rund 2.150 Filialen und 29.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von mehr als 8 Milliarden Euro.

Original-Content von: El Cartel Media, übermittelt durch news aktuell