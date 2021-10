El Cartel Media

Powered by RTLZWEI: Die "Kabelfreunde" gehen mit EL CARTEL MEDIA und sparstrom ans Netz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

EL CARTEL MEDIA und sparstrom erweitern Markenportfolio um "Kabelfreunde"

Einstiegstarife im Vodafone-Breitbandnetz für die junge Zielgruppe

Begleitende On-Air-Kampagne in passgenauen Formatumfeldern

EL CARTEL MEDIA und die sparstrom Energievertriebs GmbH erweitern ihr gemeinsames Portfolio und schließen die nächste Werbepartnerschaft: Ab sofort bietet die neue Marke "Kabelfreunde" schnelles Internet zum fairsten Preis - connected by Vodafone im stabilsten Netz der Bundesrepublik. Das Angebot mit bis zu 1.000 mbit/s wird in passenden Werbeumfeldern der jungen Zielgruppe vorgestellt. Kundinnen und Kunden profitieren dabei neben überzeugenden Tarifangeboten auch von attraktiven Extras aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik: Spielekonsolen, Mobiltelefone und Haushaltsgeräte lassen sich je nach Tarif kombinieren.

EL CARTEL MEDIA und sparstrom setzen hiermit bereits die zweite Werbekooperation um: Der Stromtarifanbieter "Stromfreunde" ist bereits seit 2018 buchbar und überzeugte durch maßgeschneiderte Angebote im Bereich der Energietarife. Mit "Kabelfreunde" gehen Vermarkter und Tarifanbieter unterdessen den nächsten Schritt. Powered by RTLZWEI wird das neue Angebot von "Kabelfreunde" on air promoted und schafft damit Markenbekanntheit bei einer jungen Zielgruppe, die vorrangig erstmals einen Vertrag mit einem Internetprovider abschließt.

Martin Wendler, Leiter Crossmedia & Kooperationen EL CARTEL MEDIA: "EL CARTEL MEDIA und die sparstrom Energievertriebs GmbH gehen konsequent den nächsten Schritt: Nach dem großen Erfolg der 'Stromfreunde' bieten wir nun darauf aufbauend den 'Kabelfreunden' hervorragende Werbeumfelder, um schnellstmöglich mit der jungen Zielgruppe in Kontakt zu treten."

Das Angebot startete am 1. Oktober 2021 und ist unter www.kabelfreunde.de buchbar.

Über sparstrom.de

Die sparstrom Energievertriebs GmbH mit Sitz im Herzen von Köln ist im Dezember 2016 angetreten um das Thema Energieversorgung erfreulicher zu gestalten. Das Ziel ist auch heute noch glasklar: Ökostrom und Gas zu klaren und fairen Tarifen. Auf Kundenwunsch auch jeweils mit Extra bestellbar - seit 2018 ist dieses Modell als "STROMFREUNDE" bei RTLZWEI on air. Dabei bieten wir vom Smartphone bis hin zur Waschmaschine alles für jeden Geschmack. Diese heißen Extras gibt's jetzt anlog zu den STROMFREUNDEN von RTLZWEI und sparstrom nun auch zu Internet statt Energietarifen dazu. Sparstrom ist eine 100%ige Tochter des Freiburger Kommunalversorgers badenova.

Über El Cartel Media:

EL CARTEL MEDIA ist der Vermarkter von RTLZWEI. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTLZWEI eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zum Portfolio gehören außerdem sämtliche Werbeflächen und Branding-Möglichkeiten in den Studios von McFIT, Europas Nr. 1 im Fitnessmarkt. EL CARTEL MEDIA bietet der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Original-Content von: El Cartel Media, übermittelt durch news aktuell