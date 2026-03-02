JT International Germany GmbH

JTI Germany ernennt Michal Bachan zum neuen Geschäftsführer

Köln/Trier (ots)

JTI (Japan Tobacco International) hat Michal Bachan zum Geschäftsführer für den deutschen Markt berufen. Von der Unternehmenszentrale in Köln aus betreut Bachan mit Wirkung zum 1. Januar 2026 einen der wichtigsten Märkte von JTI.

Mit über 25 Jahren Betriebszugehörigkeit bringt der neue Geschäftsführer einen reichen Erfahrungsschatz in die Position ein. Zuvor hatte Bachan leitende Positionen im Marketing und Vertrieb in Polen, Tansania sowie der Genfer Zentrale inne und war zuletzt als Vice President Marketing & Sales für die Region MENEAT (Naher Osten, Mittlerer Osten, Afrika, Türkei) tätig.

Als General Manager für den deutschen Markt baut Bachan auf der Erfolgsgeschichte auf, die das Unternehmen über die Jahre geschrieben hat. Zwischen den Jahren 2020 und 2024 hat JTI in Deutschland sein Gesamtvolumen um sechs Prozent gesteigert und damit die Stärke seiner Mitarbeitenden, seines Portfolios und der langjährigen Beziehungen zum Handel unterstrichen. Mit einem Marktanteil von mehr als 10 Prozent ist das Unternehmen derzeit der am schnellsten wachsende große Hersteller von Fertigzigaretten und Marktführer im Bereich Tabak zum Selbstdrehen. Bachans internationaler kommerzieller Hintergrund in Verbindung mit seiner tiefen Vertrautheit mit der Unternehmenskultur von JTI machen ihn zu einer idealen Besetzung, um das deutsche Unternehmen durch seine nächste Wachstumsphase zu führen.

Michal Bachan (48 Jahre) sagt:

"Ich freue mich, die Führung von JTI Deutschland zu übernehmen und ein so talentiertes und motiviertes Team zu leiten. Die Erfolge der Vergangenheit spiegeln eine starke Kultur und ein engagiertes Unternehmen wider. Meine Priorität ist es, zuzuhören, zu lernen und das Geschäft aus jedem Blickwinkel zu verstehen - unsere Verbraucher:innen, unsere Vertriebspartner, unsere Teams im landesweiten Außendienst wie in unserer Kölner Niederlassung als auch den Kontext, in dem wir tätig sind -, um eine klare Vorstellung von unseren strategischen Prioritäten für das mittel- und langfristige Wachstum von JTI zu entwickeln.

Gemeinsam werden wir unseren Wettbewerbsvorteil im Bereich der klassischen Tabakprodukte weiter stärken und gleichzeitig das Wachstum von Ploom in der Kategorie der erhitzten Tabakprodukte beschleunigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch die Kombination unserer kollektiven Expertise mit der starken Kultur, die JTI auszeichnet, das Jahr 2026 zu einem weiteren erfolgreichen Jahr für unser Unternehmen und unsere Mitarbeitenden machen werden."

Die Ernennung Bachans unterstreicht das langfristige Bekenntnis von JTI zum deutschen Markt und zu den Menschen, die den Erfolg des Unternehmens möglich machen. JTI Germany wird regelmäßig als Top Employer ausgezeichnet und investiert im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements jährlich mehr als eine Million Euro in karitative Organisationen. Mit Bachans mitarbeiterorientiertem Führungsansatz wird diese Kultur auch künftig im Mittelpunkt stehen, während das Unternehmen sich auf veränderte Konsumentenerwartungen, regulatorische Entwicklungen und das Wachstum in mehreren Produktkategorien einstellt.

Bachan folgt auf Gian Luigi Cervesato, der die Position interimistisch zusätzlich zu seiner Funktion als Regional President für die Region Westeuropa ausgeübt hat. Neben Michal Bachan gehören Peter Kilburg (Werksleiter) und Nicolas Senic (Entity CFO) dem geschäftsführenden Vorstand der JT International Germany GmbH an.

JTI, ein Mitglied der JT-Unternehmensgruppe, ist ein modernes und dynamisches internationales Unternehmen, das sich für Qualität und Innovation einsetzt. Der Konzern vertreibt seine Produkte in über 130 Märkten mit dem Ziel, erwachsenen Verbraucher:innen außergewöhnliche Tabak- und Nikotinerlebnisse zu bieten. JTI ist der weltweite Markeninhaber von Winston und Camel, der zweit- und drittgrößten Marken für Tabakprodukte weltweit. Weitere globale Marken sind MEVIUS und LD. Das Unternehmen ist auch in der Kategorie der potenziell risikoreduzierten Produkte mit den Marken Ploom, Logic und Nordic Spirit vertreten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, beschäftigt über 46.000 Mitarbeitende und wurde 2025 zum elften Mal in Folge als Global Top Employer ausgezeichnet. Weitere Informationen auf www.jti.com.

JTI Germany beschäftigt an den Standorten Trier und Köln rund 2.200 Mitarbeiter:innen. Das Unternehmen ist deutschlandweit der größte Arbeitgeber in der Tabakbranche und merhfach zertifizierter "Top Employer Germany". Mit Winston ist das Unternehmen Marktführer im Stopftabak-Segment. JTI vertreibt außerdem weitere international bekannte Marken wie Camel, American Spirit und Benson & Hedges. Im Bereich Heated Tobacco bietet der Tabakhersteller mit der globalen Marke Ploom auch potenziell risikoreduzierte Produkte am deutschen Markt an. Weitere Informationen auf jti.com/Germany .

Original-Content von: JT International Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell