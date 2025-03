ARD Das Erste

Hoeneß bei „maischberger“: „Man muss dieser neuen Regierung eine Chance geben“

Der Unternehmer und Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, setzt große Hoffnungen in eine Koalition von CDU/CSU und SPD. "Man muss dieser neuen Regierung eine Chance geben, sagte Hoeneß am Mittwoch in der ARD-Talksendung "maischberger". Sein Urteil nach den Sondierungsgesprächen: „Die Verhandlungen, die bisher stattgefunden haben, die fand ich sehr ermutigend. Es ist nach relativ kurzer Zeit eine Vereinbarung zustande gekommen.“ Er habe kein Einwände gegen das geplante Finanzpaket. „Ich finde das total richtig“, sagte Hoeneß. Eine neue Regierung müsse „dem Bürger zeigen, dass sie für ihn da ist und nicht darum am Freitag eine gute Umfrage zu haben“. Deswegen solle „alles, was hier jetzt investiert wird, dem Bürger helfen.“

Schwarz-Rot dürfe als Regierung nicht scheitern, warnte Hoeneß: „Wenn das schief geht, dann werden möglicherweise bei einer neuen Wahl in vier Jahren die AfD Stimmen kriegen, die sie nicht verdient haben“. Ein Wahlsieg der AfD müsse verhindert werden: „Denn dann kommt die Zeit der Unfähigen und das wollen wir doch alle nicht“, sagte Hoeneß.

Sorgen bereitet dem Bayern auch die politische Entwicklung in den USA, insbesondere die Rolle von Elon Musk. „Der hat nicht alle Tassen im Schrank“, sagte Hoeneß. „Da habe ich große Angst. Wenn so ein Mann über das Schicksal von Mitarbeitern, von Angestellten, von Arbeitslosen entscheiden soll, dann gute Nacht Amerika.“

