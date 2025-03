ARD Das Erste

"Gefragt - Gejagt": Die Jagd beginnt am 23. April 2025 im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das Warten hat ein Ende: Das schnellste Quiz Deutschlands kehrt nach Ostern mit einer brandneuen Staffel zurück in den Vorabend. Ab Mittwoch, 23. April 2025, 18:00 Uhr dürfen sich Fans auf 100 neue Folgen freuen, die werktags im Ersten und anschließend in der ARD Mediathek zu sehen sein werden.

Die Quiz-Elite ist vorbereitet und wird den Jagdthron in voller Stärke besetzen: Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Dr. Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann, Thomas Kinne und Sebastian Jacoby haben die Pause genutzt, um intensiv zu quizzen. Mit zahlreichen Titeln bei Deutschen und Europameisterschaften im Gepäck sind sie bestens gerüstet, um die Gäste auch in diesem Jahr vor knifflige Herausforderungen zu stellen, die sowohl Wissen als auch Schnelligkeit erfordern.

Alexander Bommes:

"Die Lust auf Weiterbildung und der Spaß am Wettkampf auf der Grundlage von höchstem Respekt - das ist 'Gefragt - Gejagt' auch im 14. Jahr. Wir sind bereit und vorfreudig!"

"Gefragt - Gejagt"- Radiospecial

Ein Highlight für alle Fans ist auch in diesem Frühjahr das beliebte Radiospecial, das vom 19. Mai bis 23. Mai jeweils wochentags um 18:00 Uhr ausgestrahlt wird. Hier stellen sich Radiomoderatorinnen und -moderatoren der ARD-Hörfunkwellen mit ihren Hörerinnen und Hörern erneut mutig der Übermacht der Quiz-Elite.

Die Freude am Quizzen bei Team und Fans dürfte also ungebrochen sein - ob vor dem Bildschirm, via ARD Quiz-App oder in der ARD Mediathek. Die vergangene Staffel überzeugte mit starken Quoten und einem Bestwert von 13,2 Prozent Marktanteil bei den 20- bis 59-Jährigen. Insgesamt erzielte die Staffel durchschnittlich 16,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und kam dabei auf eine Reichweite von rund 2,2 Millionen Zuschauenden.

"Gefragt - Gejagt" - neue Folgen ab 23. April 2025 bis Anfang Oktober im Ersten und nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar. Die Show "Wer weiß denn sowas?" verabschiedet sich dann in die Sommerpause.

"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Fotos über www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell