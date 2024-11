Ernst Klett Verlag GmbH

Klett, Fraunhofer IAIS und Lamarr-Institut stärken KI-Kompetenzen an Schulen

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Um Kindern und Jugendlichen fundierte Grundlagen und praxisnahe Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI) zu vermitteln, bietet der Ernst Klett Verlag seit heute den digitalen Lernkurs KI verstehen an. Das modular aufgebaute Unterrichtsmaterial richtet sich fächerübergreifend an die Klassen 7 bis 10 aller Schulformen und wird bis Ende März 2025 kostenlos angeboten. Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt vom Fraunhofer IAIS und dem Lamarr-Institut.

Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags geworden, hat aber in den Lehrplänen der Schulen noch keinen adäquaten Platz. Mit dem fächerübergreifenden eCourse KI verstehen von Klett sollen Kinder und Jugendliche zu einer reflektierten Einschätzung der Chancen und Risiken von KI gelangen. Dazu vermittelt der Lernkurs wissenschaftliche Grundlagen und Anwendungsfelder der KI und bietet eine einfache Experimentierumgebung für maschinelles Lernen und Programmieren. Das Lernmaterial entstand zusammen mit einem fächerübergreifenden Autorenteam und dem Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS und dem Lamarr-Institut für Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz.

Maximilian Schulyok, Geschäftsführer, Ernst Klett Verlag: "Mit KI verstehen wollen wir eine Brücke schlagen zwischen der dynamischen Entwicklung der Künstlichen Intelligenz und den Anforderungen der schulischen Bildung. Unser Ziel ist es, Schüler:innen frühzeitig für diese Zukunftstechnologie zu begeistern und ihnen das notwendige Wissen an die Hand zu geben, um KI als Werkzeug in der Schule und später im Berufsleben sinnvoll einzusetzen," so Maximilian Schulyok. "Das Bildungssystem braucht mehr starke Signale: Durch die Zusammenarbeit mit den beiden renommierten Forschungseinrichtungen unterstreichen wir unsere Innovationskraft und unser Potenzial am Standort Deutschland."

Anja Burgsmüller, Projektleiterin, Ernst Klett Verlag: "Wir haben den eCourse KI verstehen zusammen mit Lehrkräften verschiedener Fächer und KI-Fachleuten entwickelt, um sicherzustellen, dass das Material sowohl praxisnah als auch zugänglich ist. Wir wollen Inhalte anbieten, die die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag abholen und sie befähigen, KI kompetent zu bewerten und als Werkzeug zu nutzen. Wir freuen uns, eine fächerübergreifende und flexible Lösung anbieten zu können, die den Lehrkräften die nötige Sicherheit gibt, das Thema KI im Unterricht zu integrieren."

Dr. Georg Fuchs, Geschäftsfeldleiter Big Data Analytics & Intelligence, Fraunhofer IAIS: "KI-Anwendungen durchdringen mittlerweile unseren Alltag im Privat- und Berufsleben, und spätestens mit den aktuellen Werkzeugen der Generativen KI wie ChatGPT & Co gilt das auch für das Leben und die Unterrichtsrealität von Schülerinnen und Schülern. Der kompetente Umgang mit diesen Werkzeugen, ihren Chancen und Risiken wird in seiner Bedeutung zukünftig noch zunehmen. Wesentliche Grundlage für den Aufbau entsprechender Kompetenzen ist das Verständnis der methodischen Grundlagen. Der eCourse KI verstehen vermittelt diese Grundlagen und bietet gleichzeitig praktische Einblicke in alltagsrelevante KI-Anwendungen mit ihren Möglichkeiten und Beschränkungen."

Zukunftsorientierte Bildung - von den Grundlagen bis zu praxisnahen Anwendungen

Ob Prompt-Labor, Scratch oder GAN-Technologie: In den beiden ersten Grundlagen-Modulen lernen Schüler:innen die wichtigen Grundbegriffe und Zusammenhänge kennen und experimentieren mit einfach zu bedienenden Tools für maschinelles Lernen und Programmierung. Der interdisziplinäre Charakter von KI spiegelt sich in den praxisorientierten Anwendungsfeldern des Lernmaterials wider: So werden Beispiele aus der Klimaforschung, der Medizin, aber auch aus der Automobilbranche vorgestellt. Der Lernkurs ist modular aufgebaut, so dass die Schüler:innen Schritt für Schritt an die künstliche Intelligenz herangeführt werden. Ziel ist es, nicht nur technisches Verständnis, sondern auch ethisches Bewusstsein und kritisches Denken zu vermitteln, damit KI verantwortungsvoll und sinnvoll eingesetzt wird.

Das Lernmaterial ist flexibel in das Produktformat eCourse von Klett eingebunden, so dass Lehrkräfte es leicht an die individuellen Bedürfnisse ihrer Klassen anpassen können. Das Kursmaterial wird regelmäßig aktualisiert. Zur didacta 2025 werden weitere Module zu gesellschaftlichen und zukünftigen Entwicklungen folgen. Sie vervollständigen das bis Ende März kostenfrei verfügbare Angebot.

Weitere Informationen:

KI verstehen

Allgemeine Ausgabe ab 2024

eCourse (Einzellizenz)

Klasse 7-10

ISBN: ECM00337DKA12

www.klett.de/lehrwerk/ki-verstehen

Original-Content von: Ernst Klett Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell