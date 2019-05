DRK Deutsches Rotes Kreuz

DRK lädt am 8. Mai 2019 zur Jahrespressekonferenz ein

Berlin (ots)

Das Deutsche Rote Kreuz lädt am Weltrotkreuztag am 8. Mai 2019 in Berlin zur Jahrespressekonferenz mit DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt ein. Mit dabei ist auch der Schauspieler Ludwig Trepte, der sich als neuer DRK-Botschafter vor allem zu seinem Engagement zum humanitären Völkerrecht äußern wird.

Bei der Pressekonferenz stellt das DRK unter anderem den Jahresbericht 2018 mit aktuellen Daten vor. Dabei geht es unter anderem um folgende Themen:

- Positive Entwicklung bei der Zahl der ehrenamtlichen Helfer - Deutschland ist nicht ausreichend auf Krisen vorbereitet: Stand der Gespräche mit der Bundesregierung über ein nationales Krisenmanagement - 70 Jahre Genfer Konventionen - heute aktueller denn je

Beginn: Mittwoch, 8. Mai 2019, 11.00 Uhr Ort: Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Raum 1 - 2, Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 Berlin

Teilnehmer: DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt Schauspieler Ludwig Trepte DRK-Generalsekretär Christian Reuter DRK-Bundeskonventionsbeauftragter Eberhard Desch

Alle Teilnehmer stehen auch für Fotos und Interviews zur Verfügung.

Anmeldungen werden erbeten an Pressesprecher Dr. Dieter Schütz unter schuetz@drk.de

Pressekontakt:

Pressesprecher Dr. Dieter Schütz, Tel. 0162 2002029, schuetz@drk.de

Original-Content von: DRK Deutsches Rotes Kreuz, übermittelt durch news aktuell