Repräsentative FORSA-Umfrage für TV DIGITAL: Ulrike Folkerts ist die beliebteste "Tatort"-Kommissarin der Deutschen - gefolgt von Nora Tschirner und Adele Neuhauser

Zahlreiche Kommissarinnen ermitteln im deutschen TV - doch welche ist die beliebteste? Um das herauszufinden, beauftragte TV DIGITAL (Erstverkaufstag: 17. April 2020) das Meinungsforschungsinstitut FORSA mit einer repräsentativen Umfrage. Dabei wurden 1006 Befragten ab 14 Jahren Fotos der Ermittlerinnen gezeigt. Möglich waren maximal drei Nennungen. Befragungszeitraum: 18. bis 20 März 2020. Die Ergebnisse: "Mit ganz knappem Vorsprung siegt Ulrike Folkerts alias 'Tatort'-Kommissarin Lena Odenthal", so Marcel Holick von FORSA, "und somit die seit 1989 ermittelnde und zugleich dienstälteste Fernsehkommissarin." Folkerts, die regelmäßig in Ludwigshafen im Einsatz ist, erzielt 16,07 Prozent Zustimmung - gefolgt von Nora Tschirner ("Tatort: Weimar", 16,05 Prozent) und Adele Neuhauser ("Tatort: Wien", 14 Prozent). Überraschend: Bislang holte Maria Furtwängler ("Tatort: Göttingen") in vergleichbaren Umfragen häufig Platz 1, doch nun landet die bisherige "Queen of Crime" auf Platz 4 (12 Prozent). Auf dem fünften von insgesamt 25 Plätzen steht mit Mariele Millowitsch ("Marie Brand", ZDF, 11 Prozent) die einzige Schauspielerin, die nicht in der "Tatort"-Reihe auftritt. Nora Tschirner liegt bei den Männern (15 Prozent) und den Westdeutschen (17 Prozent) klar vorn, während die Frauen Ulrike Folkerts (20 Prozent) favorisieren. Auf Platz 1 bei den Ostdeutschen: Adele Neuhauser mit 17 Prozent. Holick: "Vergleichsweise wenige Befragte finden Claudia Michelsen, Dagmar Manzel, Anna Maria Mühe und Margarita Broich persönlich am besten - sie erzielen nur je zwei Prozent." Auch das Alter der Befragten macht einen Unterschied: "Während unter 45-jährige Befragte mit 22 Prozent häufiger als der Durchschnitt angeben, dass sie Nora Tschirners 'Tatort'-Kommissarin am besten finden", so Holick, "finden Befragte ab 60 Jahren mit 12 Prozent häufiger als der Durchschnitt die von Anna Loos dargestellte ZDF-Kommissarin Helen Dorn am besten." Zudem sei auffällig, so FORSA, dass jüngere Befragte unter 30 Jahren überdurchschnittlich oft (42 Prozent) angeben, überhaupt keine der abgebildeten TV-Kommissarinnen zu kennen. Alle Ergebnisse der repräsentativen Meinungsumfrage sowie Zitate nur bei Nennung der Quelle "TV DIGITAL" frei.

