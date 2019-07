Schloss-Schule Kirchberg

Medienkompetenz ist mehr als Technikkompetenz!

Kirchberg/Jagst (ots)

Schulen in ganz Deutschland rüsten derzeit in Sachen Digitalausstattung auf, um ihre Schüler fit für die medialen Herausforderungen zu machen. Allerdings ist Technik-Know-how nicht der alleinige Schlüssel zu mehr Medienkompetenz - ist man in Kirchberg an der Jagst überzeugt. An der dortigen Schloss-Schule setzen die Verantwortlichen auf ein umfassenderes Konzept.

Tatsächlich hat das private Gymnasium und Internat Schloss-Schule Kirchberg an der Jagst auf Basis der Landes-Lehrpläne ein Medienerziehungs-Konzept entwickelt, das auf insgesamt vier Säulen baut: 1. zeitgemäße Technikausstattung (und das Wissen, wie damit umzugehen ist), 2. ein den Chancen und Risiken der heutigen Digitalmedien gerecht werdender Unterricht, 3. die Einbindung von Schülern mittels eines Schüler-helfen-Schüler-Konzepts sowie 4. eindeutige Regeln, die auch von den jeweiligen Elternhäusern mit getragen und durchgesetzt werden.

Besonders wichtig ist den Schulverantwortlichen der Schüler-helfen-Schüler-Ansatz. Deshalb haben sich Schulleitung und Lehrerkollegium frühzeitig dazu entschlossen, diesen Effekt aktiv aufzunehmen und an Digitalthemen interessierten Schülern die Teilnahme an dem vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg angebotenen Schülermedienmentoren-Programm (SMEP) zu ermöglichen. Mittlerweile unterstützt jeweils ein SMEPer pro Klassenstufe Schüler und Lehrer beim Umgang mit Digitalmedien.

Was die Digitalmediennutzung über eigene Geräte betrifft, gelten an der Schloss-Schule eindeutige Regeln: Während des Unterrichts ist es absolut untersagt, das eigene Smartphone zu nutzen - außer bei den von Lehrern initiierten Rechercheaktivitäten "use-your-own-device". Und im Internatsalltag wurden unter aktiver Beteiligung der Internatsschüler ebenfalls klare und altersspezifische Nutzungsregelungen festgelegt.

