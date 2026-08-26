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Von Hebammen getestet, von Familien geschätzt

NUK Perfect Match überzeugt im Praxistest - Schnuller, Flasche und Trinklernflasche erhalten Bestnoten

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Zeven (ots)

NUK Perfect Match Schnuller: von 94 Prozent der Hebammen empfohlen (Gesamtnote 1,5) - besonders stillfreundlich, weil die Lippenauflage ein Andocken wie beim Stillen ermöglicht.

NUK Perfect Match Flasche: von 98 Prozent empfohlen (Gesamtnote 1,4) - 96 Prozent bestätigen die gute Akzeptanz des besonders weichen Saugers durch das Baby.

NUK Perfect Match Trinklernflasche: von 96 Prozent empfohlen (Gesamtnote 1,5) - ergonomische Griffe (99 Prozent Zustimmung) begleiten Kinder, die selbstständig trinken lernen.

Disney Stitch Special Edition: limitierte NUK Kollektion inspiriert von "Disney Lilo & Stitch: Bright Summer"- bewährte NUK-Qualität im sommerlich-verspielten Look, nur solange der Vorrat reicht.

Worauf können sich Eltern verlassen, wenn es um die ersten Schnuller, Sauger und Flaschen geht? Am ehesten auf diejenigen, die junge Familien im Alltag fachlich begleiten: Hebammen. In unabhängigen Produkttests von Hebammen-testen.de haben jeweils 100 von ihnen den NUK Perfect Match Schnuller, die NUK Perfect Match Flasche und die NUK Perfect Match Trinklernflasche geprüft und mit durchweg sehr guten Gesamtnoten von 1,4 bis 1,5 bewertet.

Der Familienalltag verändert sich mit jedem Entwicklungsschritt. Anfangs geht es um das Füttern und Beruhigen und darum, dass Stillen, Flasche und Schnuller gut zusammenpassen. Später, wenn das Kind größer wird, rückt ein neues Thema in den Vordergrund: das selbstständige Trinken. Für jede dieser Phasen wünschen sich Eltern Produkte, auf die sie sich verlassen können.

Warum Stillfreundlichkeit zählt

Stillfreundlich zu sein und keine Saugverwirrung auszulösen, ist für viele Familien ein zentrales Kriterium, bei der Flasche ebenso wie beim Schnuller. Denn Stillen und Flasche müssen sich nicht ablösen: Für viele Eltern gehört im Alltag beides zusammen und auch ein Schnuller lässt sich gut parallel zum Stillen nutzen. Ein Großteil der Testerinnen erlebt das regelmäßig. Entscheidend ist deshalb, dass ein Produkt das natürliche Wachstum unterstützt und sich mühelos in den Stillalltag einfügt, ein Anspruch, für den die NUK Perfect Match Linie steht.

Bewertet aus dem Familienalltag

Durchgeführt wurden die Tests von Hebammen-testen.de, einem Service der QuaTestio GmbH. Jeweils 100 erfahrene Hebammen erprobten die Produkte über mehrere Wochen im Alltag, teils bei den von ihnen betreuten Familien, teils beim eigenen Kind und beantworteten anschließend einen ausführlichen Fragebogen. Das Ergebnis fiel deutlich aus: 94 Prozent empfehlen den NUK Perfect Match Schnuller weiter, 98 Prozent die NUK Perfect Match Flasche und 96 Prozent die NUK Perfect Match Trinklernflasche. Alle drei Produkte tragen damit das Empfehlungssiegel von Hebammen-testen.de. Viele der Testerinnen bringen langjährige Berufserfahrung mit, ein großer Teil verfügt über Zusatzqualifikationen wie eine Still- und Laktationsberatung und weiß daher genau, worauf es beim Füttern und Beruhigen ankommt.

Der Schnuller: nah am natürlichen Saugen

Beim NUK Perfect Match Schnuller bestätigen 92 Prozent, dass die besondere Form der Lippenauflage ein Andocken ermöglicht, bei dem sich die Lippen nach außen stülpen - ähnlich wie beim Stillen. Die einfache Reinigung erhielt mit der Note 1,5 die beste Einzelbewertung, Materialqualität und Hautfreundlichkeit folgen jeweils mit der Note 1,6. "Das Kind saugt, als wäre es an der Brust", fasst eine Testerin zusammen; eine andere beschreibt den Schnuller als "super Upgrade zu den älteren NUK Modellen, sehr stillfreundlich und gute Akzeptanz beim Baby".

Die Flasche: das erste Fläschchen fürs Baby

Beim Füttern kommt die NUK Perfect Match Flasche ins Spiel und sie schnitt im Test mit der Gesamtnote 1,4 am besten ab. 98 Prozent der Hebammen empfehlen sie weiter. Überzeugt hat vor allem der Sauger aus extra dünnem, besonders flexiblem Material, der sich weich wie Haut anfühlt und einen Wechsel zwischen Brust und Flasche und zurück erleichtert: 96 Prozent bestätigen die gute Akzeptanz durch das Baby (Note 1,4). Auch der überarbeitete Sauger S mit kleinerer Lochung und verbessertem Ventil stieß auf breite Zustimmung. 95 Prozent der Testerinnen mit Vergleichsmöglichkeit bewerteten ihn als besser oder deutlich besser als die Vorgängerversion. Eine Hebamme nennt sie "die bisher stillfreundlichste Flasche, die ich getestet habe"; eine andere, die vier trinkschwache Babys begleitete, zieht das Fazit: "Die ist nun mein Favorit!"

Die Trinklernflasche: selbstständig trinken lernen

Einen Schritt weiter im Familienalltag steht die NUK Perfect Match Trinklernflasche: Sie begleitet Kinder, die größer werden und das Trinken selbst in die Hand nehmen möchten. Bei der NUK Perfect Match Trinklernflasche überzeugte vor allem, wie behutsam sie Kinder an das eigenständige Trinken heranführt. Die meisten teilnehmenden Hebammen bestätigen, dass die Flasche das selbstständige Trinkenlernen unterstützt. Den höchsten Zustimmungswert der gesamten Befragung erzielten die ergonomisch geformten Griffe: 99 Prozent bestätigen, dass sie auf kleine Kinderhände abgestimmt sind und sich auch dann gut greifen lassen, wenn die Motorik noch in der Entwicklung ist. Die Ergonomie, also wie gut das Kind die Flasche selbst halten kann, erreichte die Note 1,4. Die beste Einzelnote fiel mit 1,3 auf das einfache Zusammen- und Auseinanderbauen; In den Stimmen der Testerinnen wurden die wenigen Einzelteile, das geringe Gewicht und die gute Vereinbarkeit mit dem Stillen gelobt - "keine Saugverwirrung bei voll gestilltem Kind", heißt es in einer Rückmeldung.*

Sommerlicher Auftritt: Disney Stitch Special Edition

Passend zur warmen Jahreszeit erhält die Perfect Match Linie einen fröhlichen neuen Look: Unter dem Motto "Disney Baby - Lilo & Stitch: Bright Summer" erscheint eine limitierte Special Edition im tropisch-verspielten Design, mit einer Farbpalette aus sanften Pastelltönen und lebhaften Sommerfarben. Zur Collection gehören unter anderem die Perfect Match Babyflasche (260 ml), der NUK Perfect Match Air Beruhigungsschnuller sowie der Magic Cup Trinkbecher. Weil Stitch derzeit zu den beliebtesten Disney-Figuren bei jungen Familien zählt, verbindet die Edition bewährte NUK-Qualität mit einem Look, der im Kinderzimmer Freude macht. Erhältlich ist die Edition seit Mitte Juni 2026 und nur solange der Vorrat reicht, denn produziert wird sie in einmaliger Auflage.

*Ergebnisse aus den Produkttests mit Hebammen-testen.de (Flasche 12/2024, Schnuller und Trinklernflasche 05/2026) mit jeweils 100 Hebammen. Empfehlungsquote NUK Perfect Match Flasche 98 %, NUK Perfect Match Trinklernflasche 96 %, NUK Perfect Match Schnuller 94 %. Alle Testergebnisse auf www.hebammen-testen.de

Über NUK

Seit 70 Jahren entwickelt NUK Produkte, die auf einem tiefen Verständnis dafür basieren, wie Babys groß werden. Ihre Lösungen zum Füttern und Beruhigen sind so nah wie möglich nach Mamas Vorbild gestaltet und entwickelt, um das natürliche Wachstum deines Babys zu unterstützen - bei jedem Schritt.***

Dieses Engagement zeigt sich auch in der Verbreitung von NUK-Produkten in zahlreichen deutschen Kliniken**.

**#1 in deutschen Kliniken zum Füttern von Babys*

**Berechnung basierend auf der Anzahl der von Newell Brands an Krankenhäuser verkauften Saugern im Verhältnis zur Geburts- und Fütterungsstatistiken; www.cdc.gov, www.statista.com

***Bezieht sich ausschließlich auf das NUK Produktsortiment; impliziert keine Auswirkungen auf das Wachstum oder die Entwicklung von Babys.

Über Newell Brands

Newell Brands (NASDAQ: NWL) ist ein weltweit führendes Konsumgüterunternehmen mit einem starken Portfolio an bekannten Marken, darunter Rubbermaid, Sharpie®, Graco®, Coleman®, Rubbermaid Commercial Products®, Yankee Candle®, Paper Mate®, FoodSaver®, Dymo®, EXPO®, Elmer's®, Oster®, NUK®, Billy Boy®, Spontex® und Campingaz®. Newell Brands hat es sich zum Ziel gesetzt, Verbraucher zu begeistern, indem es den Alltag verschönert.

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