Nespresso Deutschland GmbH

Nespresso auf dem GREENTECH FESTIVAL 2024: Ein Schluck Hoffnung für die Kaffeezukunft!

Ein Dokument

Düsseldorf/Berlin (ots)

Kaffee steht vor einer unsicheren Zukunft: Bis 2050 könnten 60 Prozent aller Anbaugebiete durch Klimawandel, extreme Wetterereignisse und Bodenerosion bedroht sein. Diese Krise gefährdet nicht nur die globale Verfügbarkeit des beliebten Genussmittels, sondern auch die Existenzgrundlage tausender Kaffeefarmer:innen. Nespresso zeigt auf dem GREENTECH FESTIVAL, welche Lösungen es gibt, das zu verhindern.

Kaffee ist ein Getränk, das für Genuss und Gemeinschaft steht. Doch es könnte in sehr naher Zukunft eine Seltenheit werden. In den letzten Jahrzehnten hat der Klimawandel die globalen Durchschnittstemperaturen steigen lassen und die Niederschlagsmuster weltweit verschoben. Diese Veränderungen beeinträchtigen zunehmend den Kaffeeanbau, die Produktion und bedrohen die Existenz der Menschen in dieser Branche. Besonders betroffen sind tausende Kaffeefarmer:innen, deren Lebensgrundlage durch extreme Wetterereignisse und Bodenerosion erheblich gefährdet wird.

Angesichts dieser Bedrohungen ist es entscheidend, nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Deshalb engagiert sich Nespresso im aktiven Dialog für soziale Verantwortung und kontinuierliche Innovation in der Branche. Mit Forschung und Entwicklung sowie der Integration neuer Technologien und wissenschaftlicher Methoden strebt Nespresso danach, die regenerative Landwirtschaft in den Anbauregionen zu fördern. Das GREENTECH FESTIVAL 2024 dient dabei als Plattform, um mit einem internationalen Netzwerk von Nachhaltigkeitsführer:innen die globalen Herausforderungen der Kaffeebranche anzugehen.

Als Branchenpionier strebt Nespresso danach, Kaffeeanbau langfristig nachhaltig zu gestalten und für zukünftige Generationen zu bewahren. Dabei setzt Nespresso insbesondere auf regenerative Landwirtschaftsmethoden, die nicht nur die Biodiversität fördern, sondern auch die Vitalität der Anbauflächen wiederherstellen. In Zusammenarbeit mit Agronom:innen, NGOs und lokalen Gemeinschaften legt Nespresso besonderen Wert auf die Schulung von Kaffeefarmer:innen in regenerativen Anbaumethoden. Ein zentraler Aspekt dieser Initiative ist die erhöhte Wertschätzung für Kaffee als kostbare, zu schützende Ressource, die eine Grundlage für das ökologische und soziale Engagement von Nespresso bildet.

"Wir alle lieben Kaffee und müssen gemeinsam mehr tun, insbesondere indem wir uns für regenerativen Anbau einsetzen", erklärt Alessandro Piccinini, Geschäftsführer von Nespresso Deutschland. "Als treibende Kraft für mehr Nachhaltigkeit in der Kaffeebranche erkennen wir unsere Verantwortung an und setzen klare Ziele. Wir teilen unsere langjährige Expertise und streben nach Transparenz, damit der Weg klar ist. Es ist entscheidend, dass die gesamte Branche zusammenarbeitet, um die Qualität zu bewahren und Kaffee als wertvolles Gut zu schützen."

Nespresso im GREENTECH FESTIVAL Programm

Unter dem Motto 'Coffee at Risk: Was braucht es in Zukunft, um die Qualität des Kaffees sicherzustellen?' tritt Nespresso beim GREENTECH FESTIVAL 2024 mit Expert:innen auf, um nachhaltige Methoden für nachhaltige Kaffeewirtschaft zu thematisieren und den branchenweiten Austausch und Diskussion zu fördern.

Freitag, 17.05.24, 11:45 - 12:00 Uhr | Main Stage | Fireside Chat: Regenerative Agriculture & Biodiversity on Coffee Farms

Alessandro Piccinini, Managing Director Nespresso Deutschland

Dr. Viviana Ruiz-Gutierrez, Director of Science, Center for Avian Population Studies, Cornell Lab of Ornithology, Cornell University

Donnerstag, 16.05.24, 11:30 - 12:15 Uhr | Solution Stage | Panel: Scoping for Success: People Centred Solutions for Scope 3 Shortcomings

Dr. Marco Lescher, Customer Care and Service Director Nespresso Deutschland

Neben den verschiedenen Programmpunkten ist das Nespresso Team an beiden Festivaltagen in Halle 21, Stand K09 vertreten. Besucher:innen können vor Ort in den direkten Austausch mit den Nespresso Expert:innen gehen, sich über die neuesten Kaffeetrends informieren oder auch einfach nur einen Kaffee genießen.

Über das GREENTECH FESTIVAL

Das GREENTECH FESTIVAL (GTF) ist das führende Event für nachhaltige Technologien und Innovationen in Europa. Als Plattform für lokale und internationale Wirtschaft, Politik, Thought Leader, visionäre Start-ups und etablierte Unternehmen bringt es mehr als 250 Aussteller, über 200 Speaker:innen und über 20.000 Gäste auf dem Gelände der Messe Berlin zusammen. Zum Programm gehören die EXHIBITION, die CONFERENCE und die GREEN AWARDS. Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.greentechfestival.com

Über Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA Sustainable Quality(TM) Programs arbeitet das Unternehmen mit über 150.000 Kaffeefarmer:innen in 18 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeefarmer:innen und ihrer Gemeinschaften zu verbessern.

Im Jahr 2022 hat Nespresso die B Corp(TM)-Zertifizierung erhalten und schließt sich damit einer internationalen Bewegung von über 7.900 zweckorientierten Unternehmen an, die die hohen Standards von B Corp für soziale und ökologische Verantwortung und Transparenz erfüllen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vevey, Schweiz, ist in 93 Märkten tätig und beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter:innen. Im Jahr 2023 umfasste das weltweite Netzwerk 791 exklusive Boutiquen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite von Nestlé Nespresso unter www.nestle-nespresso.com.

Original-Content von: Nespresso Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell