toplink GmbH

30 Jahre toplink

Digitalisierung und Cloud-Telefonie made in Germany

Darmstadt (ots)

Der Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der Cloud toplink feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Firmenjubiläum. 1995 in Herrenberg als Internet Service Provider (ISP) gegründet, entwickelte sich das Unternehmen früh zu einem Pionier für digitale Kommunikation. 1998 erfolgte der Zusammenschluss mit PlanNet Systems in Karlsruhe zur toplink-PlanNet GmbH. Heute hat die toplink GmbH ihren Sitz in Darmstadt und gilt als einer der führenden Anbieter für cloudbasierte Kommunikationslösungen und den digitalen Arbeitsplatz made in Germany.

Ein entscheidender Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte war das Jahr 2004, als Jens Weller die Gesellschaft übernahm - mit dem klaren Ziel, ein vollständiges ISDN-Substitut auf Basis der IP-Technologie (All-IP) zu entwickeln und zu vermarkten. Bereits 2005 stellte toplink den ersten SIP-Trunk in Deutschland vor - einen IP-basierten Anschluss für Telefonanlagen, der klassische ISDN-Anschlüsse ersetzte. Im selben Jahr folgte mit der vPBX die erste virtuelle Telefonanlage aus der Cloud, die heute über 160 Funktionen umfasst und höchste Ansprüche an eine professionelle, flexible Unternehmenskommunikation erfüllt. 2007 verlegte toplink seinen Firmensitz von Karlsruhe nach Darmstadt, wo das Unternehmen bis heute ansässig ist. Mit der Einführung des Telefonkonferenz-Services myTelco im Jahr 2011 und der skalierbaren Omnichannel-Kommunikationsplattform yourix im Jahr 2021 hat toplink sein Portfolio kontinuierlich erweitert und sich vom ISP zum Managed Service Provider für "Digital Workplace as a Service" entwickelt.

Jens Weller erinnert sich: "Wir wussten schon früh, dass die Internettechnologie die Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen sein würde. Damals haben wir sogar künstliches Rauschen und den Wählton simuliert, damit sich IP-basierte Gespräche für die Nutzer vertraut anfühlen. IP-Kommunikation kennt kein Rauschen, und das führte anfangs dazu, dass Anrufer nach dem Abheben des Hörers dachten, die Verbindung sei nicht zustande gekommen. Solche Herausforderungen haben wir als Ansporn gesehen, die Technologie weiterzuentwickeln - mit dem Ziel, Kommunikation neu zu denken und zukunftssicher zu gestalten. Heute betreiben wir ein eigenes Telekommunikationsnetz, bieten eine breite Palette an Services für den digitalen Arbeitsplatz und behalten dabei stets die volle Kontrolle über Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit - alles made in Germany."

Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender von eco - Verband der Internetwirtschaft, unterstreicht in seinem Grußwort zum Jubiläum den maßgeblichen Einfluss von toplink auf die Entwicklung der Cloud-Telefonie und des Internets in Deutschland: "Seit 1995 steht toplink als deutscher Pionier der Voice-over-IP-Telefonie für verlässliche und innovative Kommunikationslösungen. Darüber hinaus hat das Unternehmen in diesen drei Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des kommerziellen Internets in Deutschland geleistet. Als Mitglied der ersten Stunde in unserem Verband - der in diesem Jahr ebenfalls sein 30-jähriges Bestehen feiert - war und ist toplink ein engagierter Partner in unserer gemeinsamen Mission, das Internet zu gestalten, neue Technologien zu fördern und Rahmenbedingungen zu schaffen."

Dr. Frederic Ufer, Geschäftsführer des Branchenverbandes der Digital- und Telekommunikationsindustrie VATM, betont in seinem Jubiläums-Grußwort die visionäre Vorreiterrolle von toplink bei der Entwicklung von cloudbasierter Kommunikation: "toplink war schon damals seiner Zeit voraus, denn bei der Gründung des Unternehmens im Jahr 1995 lag die Liberalisierung des TK-Marktes noch in der Zukunft, und das Internet erlebte seinen Durchbruch erst einige Jahre später. Und auch heute ist toplink am Puls der Zeit, wenn es cloudbasierte Innovationen entwickelt und anbietet, um Geschäftskunden moderne und auf das heutige Arbeiten zugeschnittene Lösungen für die Kommunikation im Team wie auch mit den Kunden bereitzustellen. Ich bin mir sicher, wie die Zukunft auch aussehen wird, toplink wird immer am Puls der Zeit bleiben und die Kommunikation von morgen mit seinen Lösungen mitgestalten."

Hanno Benz, Oberbürgermeister von Darmstadt, würdigt in seinem Grußwort die Leistung von toplink und erklärt: "Im Namen der Wissenschaftsstadt Darmstadt gratuliere ich toplink herzlich zum Firmenjubiläum. 30 Jahre lang auf dem Markt zu bestehen, ist eine stolze Leistung und ein gutes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Darmstadt. Als High-Tech- und Wissenschaftszentrum der Metropolregion Rhein-Main bietet Darmstadt ein starkes Netzwerk für Unternehmen. toplink hat dieses Netzwerk für sich genutzt und sich als relevanter Unternehmensdienstleister positioniert."

---

Über toplink (www.toplink.de):

toplink ist ein führender Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der Cloud. Neben der virtuellen Cloud-Telefonanlage und dem Telefonkonferenz-Service myTelco bietet toplink mit yourix eine skalierbare Cloud-Lösung für Unternehmen und Institutionen mit Omnichannel-Kundenkontakt. yourix ermöglicht den kontrollierten Kundenkontakt über alle wesentlichen Kanäle von Webchat bis E-Mail innerhalb einer transparenten Anwendung. toplink ist zudem einer der größten Betreiber digitaler Telefonnetze und bietet mobile Arbeitsplatzlösungen für Unternehmen in aller Welt. Die Cloud-Lösungen sind ortsunabhängig in über 20 Ländern verfügbar.

Original-Content von: toplink GmbH, übermittelt durch news aktuell