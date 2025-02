CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Transformation: CSU-Fraktion stellt die Weichen für bayerische Unternehmen

München (ots)

Bayerische Unternehmen stehen angesichts einer zunehmend schwierigen wirtschaftlichen Lage unter immensem Transformationsdruck. Im Fokus dabei: mehr Investitionen in Digitalisierung und Dekarbonisierung. Durch einen neuen Transformationsfonds sollen Unternehmen im Freistaat Bayern ergänzend zu staatlichen Förderungen vor allem zur Bewältigung des Wandels der wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen unterstützt werden. Finanziert wird der neue Transformationsfonds sukzessive aus dem Kapitalstock der Bayerischen Forschungsstiftung in Höhe von rund 350 Millionen Euro. Die Bayerische Forschungsstiftung wird dazu in eine so genannte Verbrauchsstiftung für Transformation und Forschung umgewandelt. Dies hat die CSU-Landtagsfraktion heute im Wirtschaftsausschuss auf den Weg gebracht.

Dazu der Berichterstatter für die CSU-Landtagsfraktion im Wirtschaftsausschuss Dr. Stefan Ebner: "Weniger Ideologie, mehr Pragmatismus. Wir stellen die Weichen, die heimischen Unternehmen bei der Transformation zu unterstützen. Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Bayern weiterhin für Unternehmen aller Branchen und in allen Regionen attraktiv zu machen. Die Zeit drängt. Die Wirtschaft braucht jetzt Verlässlichkeit und Planbarkeit. Die wirtschaftliche Abwärtsspirale darf sich nicht weiterdrehen. Denn: Eine starke Wirtschaft sichert unseren Wohlstand und ist der Motor unseres Sozialstaats."

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der CSU-Landtagsfraktion Kerstin Schreyer ergänzt: "Im Gegensatz zur Opposition verlieren wir uns nicht im 'Klein-Klein', sondern kommen schnellstmöglich ins Handeln. Vom Bund gab es zu viele leere Ankündigungen. Noch mehr Zeitverschwendung können wir uns nicht leisten. Wir brauchen wieder mehr Zuversicht in Deutschland und entschlossene Maßnahmen wie den Transformationsfond zur Stärkung der Wirtschaft und bayerischer Unternehmen."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell