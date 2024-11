CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Holetschek: "Wir brauchen eine umfassende Reform des Sozialstaats"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Startschuss für die Sozialkampagne der CSU-Fraktion "Bayern - Stark. Sozial. Gerecht." bei der Bahnhofsmission München. Gemeinsam mit Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern ging es beim Austausch am Münchner Hauptbahnhof um die aktuelle Lage und die Herausforderungen in der Zukunft. Vor allem mit Blick auf die finanziellen Folgen der verfehlten Bundespolitik braucht es eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über die Finanzierung des Sozialstaats. Die CSU-Fraktion wird in den kommenden Wochen die Leistungen von Mitarbeitern der Sozialwirtschaft sowie Ehrenamtlichen und die wichtigsten sozialpolitischen Weichenstellungen Bayerns mit einer Kampagne in den Sozialen Medien in den Mittelpunkt rücken.

Dabei betont der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek:

"Das soziale Bayern funktioniert, im Bund brauchen wir aber dringend eine umfassende Reform des Sozialstaats. Das Prinzip Fördern und Fordern muss dabei im Mittelpunkt stehen, falsche Weichenstellungen wie das Bürgergeld gehören abgeschafft. Unser christlich-soziales Leitbild muss der Mittelpunkt dieser Reform werden: Hilfe für diejenige, die unsere Hilfe brauchen. Das Engagement der Münchner Bahnhofsmission ist hier vorbildlich: Mit hauptamtlichen Strukturen, gefördert unter anderem durch Gelder des Freistaats Bayern, und dem tatkräftigen Engagement von 140 ehrenamtlichen Helfern wird Bedürftigen geholfen. Besonders freut mich, dass hier junge Menschen auch ein Freiwilliges Soziales Jahr machen bzw. einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Das zeigt, wie wichtig eine Debatte über eine verpflichtende Gesellschaftszeit ist."

Der sozialpolitische Sprecher der CSU-Fraktion Thomas Huber betont:

"Unser Besuch hat eindrücklich gezeigt: Die Unterstützung von 300.000 Euro für die bayerischen Bahnhofsmissionen durch unsere Fraktionsinitiative ist sehr wichtig. Die Bahnhofsmission gibt Menschen in Notsituationen Sicherheit und Stabilität und baut Brücken zurück in ein selbstbestimmtes Leben. So ist sie eine wertvolle Unterstützung bei der Armutsbekämpfung in Bayern."

Das Foto im Anhang zeigt den Besuch der CSU-Fraktion bei der Münchner Bahnhofsmission.

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell