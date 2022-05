CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Atomkraftwerke: CSU-Fraktion fordert Laufzeitverlängerung

München (ots)

Die Laufzeiten betriebsfähiger Atomkraftwerke sollen befristet verlängert werden - das fordert die CSU-Fraktion gemeinsam mit dem Koalitionspartner per Dringlichkeitsantrag morgen im Plenum.

Konkret soll sich die Staatsregierung beim Bund dafür einsetzen, dass bis spätestens 30. Mai die Möglichkeit geschaffen wird, diese Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Dies soll solange möglich sein bis die Versorgungssicherheit und der Netzausbau gewährleistet ist. Zusätzlich soll auch weiterhin der Anteil erneuerbarer Energien erhöht werden.

Dazu die energiepolitische Sprecherin der CSU-Fraktion Kerstin Schreyer:

"Die Versorgungssicherheit der Menschen in Bayern steht für uns an oberster Stelle! Bei der Abstimmung im Plenum wird sich zeigen, was den einzelnen Parteien wirklich wichtig ist - die Versorgungssicherheit oder die Ideologie. Die Ampel-Parteien müssen die Sorgen der Menschen und Unternehmen ernst nehmen und eine sichere und bezahlbare Energieversorgung gewährleisten."

Der Dringlichkeitsantrag wird morgen im Plenum verabschiedet.

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell